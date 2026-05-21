Quando il diabete irrompe, Adiuvare abbraccia

A Varese e provincia l’associazione accompagna bambini e famiglie nel percorso del diabete di tipo 1, offrendo supporto psicologico, formazione e inclusione

Dal 2011, Adiuvare – Associazione Diabetici Uniti Varese – affianca ogni giorno bambini, adolescenti e giovani adulti con diabete mellito di tipo 1, lavorando in sinergia con gli specialisti dell’Ambulatorio di Diabetologia Pediatrica dell’Ospedale F. Del Ponte di Varese.

Il diabete di tipo 1 è una malattia cronica che colpisce principalmente bambini e giovani: il sistema immunitario distrugge le cellule beta del pancreas e obbliga a iniezioni o infusioni di insulina per tutta la vita.

Il diabete arriva spesso senza preavviso. Una mamma lo racconta così: “La diagnosi è arrivata inaspettata, in un pomeriggio qualunque. In poche ore ci siamo ritrovati in ospedale, travolti da parole nuove, numeri, dispositivi, paure. Mi è stato comunicato che mia figlia sarebbe stata malata per tutta la vita. Sembrava che il mondo ci fosse crollato addosso, mi sentivo smarrita e senza punti di riferimento. Poi sono arrivati i volontari di Adiuvare, una famiglia tutor che aveva già attraversato lo stesso dolore: ci hanno accolti con calma, ci hanno ascoltati davvero, ci hanno preso per mano facendoci capire che non eravamo soli. In quel momento abbiamo sentito che avremmo potuto ritrovare un equilibrio e tornare a guardare avanti con speranza.”

Una testimonianza che racconta la fragilità dell’esordio della malattia, ma anche il valore concreto di una rete di famiglie e volontari che conoscono da vicino le difficoltà del percorso.

Grazie ai fondi raccolti attraverso il 5×1000, Adiuvare realizza progetti a sostegno della vita quotidiana dei giovani pazienti e dei loro familiari: percorsi di supporto psicologico con professioniste specializzate, attività per favorire il reinserimento scolastico e sociale, incontri di Auto Mutuo Aiuto per adolescenti e genitori e momenti di formazione con il team diabetologico e le realtà del territorio,

Tra le iniziative più significative ci sono i soggiorni educativo-terapeutici, organizzati e finanziati ogni anno dall’associazione: due campi scuola della durata di cinque giorni durante i quali bambini e ragazzi imparano a gestire il diabete in autonomia, supportati da medici, professionisti sanitari e volontari. Un’esperienza che rafforza autostima, consapevolezza e capacità di prendersi cura di sé.

Adiuvare promuove inoltre il corso “Diabete a scuola” dedicato al personale scolastico, in collaborazione con ASST Sette laghi, fondamentale per garantire inclusione e sicurezza agli studenti con diabete di tipo 1.

L’associazione richiama anche l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce: sete intensa, aumento della minzione, dimagrimento e forte stanchezza sono segnali da non sottovalutare. Riconoscere tempestivamente la malattia può evitare complicanze gravi, come la chetoacidosi diabetica, e salvare la vita.

“Il 5×1000 è molto più di una firma: significa permettere a un bambino, a un adolescente e a una famiglia di non sentirsi soli davanti a una diagnosi che accompagna per tutta la vita”, sottolinea il presidente Athos Campigotto.

Come sostenere Adiuvare APS

Nel riquadro “Sostegno degli Enti del Terzo Settore” della dichiarazione dei redditi è possibile destinare il proprio 5×1000 ad Adiuvare APS indicando il codice fiscale: 95072280126

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina del sito dedicata al 5×1000: adiuvare.it/5xmille