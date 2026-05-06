Rispetto, diritti e inclusione: arriva lo Spring Pride che unisce Saronno, Caronno, Ceriano e Solaro

È stato presentato questa mattina a Saronno lo “Spring Pride 2026”, un progetto condiviso tra più Comuni per promuovere inclusione, rispetto e diritti e accompagnare il territorio verso la Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia del 17 maggio.

Alla presentazione dell’iniziativa hanno partecipato la sindaca di Saronno Ilaria Pagani, l’assessora Lucy Sasso, il consigliere di Caronno Pertusella Alessandro Giudici e la consigliera di Solaro Stefania Marruchi che hanno illustrato il significato dell’evento e le molte iniziative in calendario.

Un progetto tra più Comuni

Lo Spring Pride nasce dalla collaborazione tra i Comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto e Solaro, all’interno del tavolo intercomunale dedicato alle Pari opportunità.

L’obiettivo è costruire un percorso condiviso capace di coinvolgere cittadini e cittadine attraverso eventi diffusi, momenti di confronto e occasioni di socialità.

Il programma a Saronno

Saronno avrà un ruolo centrale nel calendario, con iniziative in programma il 12 maggio e tra sabato 16 e domenica 17 maggio in diversi luoghi della città e nei comuni coinvolti.

Sono previsti incontri culturali, presentazioni, mostre, momenti di aggregazione e appuntamenti serali, pensati per coinvolgere pubblici diversi e favorire la partecipazione attiva della comunità.

Inclusione e rispetto valori fondamentali

«Saronno si fa promotrice di questo progetto perché il rispetto e l’inclusione sono valori fondamentali per una comunità che cresce – ha sottolineato la sindaca Ilaria Pagani – Questa iniziativa crea le condizioni perché ogni persona si senta rispettata, nelle proprie scelte e nella propria identità, dando valore alle differenze come risorsa della comunità».

Sulla stessa linea l’assessora alle Pari opportunità Lucy Sasso: «Lo Spring Pride nasce dal lavoro condiviso del tavolo intercomunale e assume un significato ancora più importante perché si inserisce nelle iniziative legate alla Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia del 17 maggio. Attraverso eventi diversi vogliamo creare occasioni di incontro, conoscenza e dialogo, coinvolgendo tutta la cittadinanza».

Un percorso di sensibilizzazione

Lo Spring Pride si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione sui temi delle pari opportunità e del contrasto a ogni forma di discriminazione, con l’obiettivo di rafforzare una cultura dell’inclusione a livello locale.

Qui i dettagli del programma