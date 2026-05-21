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Smonting è bello: sold out per l’evento che unisce curiosità, riuso e tecnologia

I vincitori del premio Andersen 2025, Roberta Barzaghi ed Emanuele Breveglieri, hanno guidato bambini e genitori in un percorso che punta a conoscere la tecnologia in ogni dettaglio, letteralmente

Generico 18 May 2026

Successo oltre le aspettative per “Smonting”, il laboratorio esperienziale dedicato a famiglie, bambini e ragazzi che si è svolto sabato 16 maggio nelle sale della Baita Santa Maria di Cuveglio.
In questa terza edizione, l’evento promosso dall’associazione Il Pargolario ha registrato il tutto esaurito già nei giorni precedenti, confermando il forte interesse dei giovanissimi verso la tecnologia, anche se presenentata in modo diverso: una tecnologia coinvolgente, educativa e tutta da disfare!

Il workshop ha proposto un approccio originale alla scoperta dei dispositivi: osservare, smontare e comprendere il funzionamento degli oggetti elettronici di uso quotidiano. Il gioco è trasformare questi reperti non più funzionanti in strumenti di apprendimento e creatività. Computer, modem, stampanti e smartphone sono diventati così protagonisti di un pomeriggio all’insegna della curiosità, della manualità e della sostenibilità ambientale.

Generico 18 May 2026

Guidati da Roberta Barzaghi ed Emanuele Breveglieri, storytellers scientifici – autori tra l’altro del libro Osserva Smonta Ricicla, ovvero l’arte dello Smonting premiato con il Premio Andersen 2025 per la divulgazione – i partecipanti hanno potuto sperimentare direttamente il valore educativo del recupero e del riuso tecnologico.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la ProLoco di Cuveglio e con il patrocinio del Comune di Cuveglio e grazie al sostegno del 5 per mille, destinato alle attività di promozione sociale e culturale rivolte alle famiglie e alla comunità della Valcuvia.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026
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