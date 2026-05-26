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Tornano i Cacciatori delle Alpi di Garibaldi e il sindaco per la quarta volta in due comuni diversi

I fatti principali del giorno e quelli più curiosi in 9 minuti

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Tra le notizie di martedì vi raccontiamo della nascita di un nuovo squadrone elitrasportato che si concentrerà contro la spaccio nei boschi e che farà base a Cascina Malpensa, del record di mandati di Marco Magrini già sindaco di Cassano Valcuvia e ora di Masciago e di tante altre cose.

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Pubblicato il 26 Maggio 2026
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