A Luino arriva la “Dance Night”: in consolle c’è Dj Matrix

Venerdì 3 luglio l’appuntamento musicale sul campo da calcio dell’oratorio San Luigi. L’evento, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, prevede stand gastronomico con griglia e ingresso a offerta minima

La stagione estiva sul Verbano si accende con un appuntamento dedicato agli amanti della musica dance e del divertimento all’aria aperta. Venerdì 3 luglio 2026, il campo da calcio dell’Oratorio San Luigi di Luino (situato in via San Pietro 59) ospiterà la “Luino Dance Night”, un evento che vedrà come protagonista in consolle Dj Matrix, nome di rilievo della scena dance nazionale.

L’iniziativa, che rientra tra le attività supportate dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto (Ente Filantropico), punta a unire l’intrattenimento giovanile al sostegno delle realtà educative e aggregate del territorio e sarà la chiusura dell’oratorio estivo San Luigi di Luino che organizza l’evento.

Il programma e la cucina

La manifestazione si svilupperà lungo l’intero arco della serata, abbinando la proposta musicale a un momento di convivialità culinaria secondo la seguente scaletta oraria:

Ore 19.00: Apertura ufficiale dello stand gastronomico, che rimarrà attivo per tutta la durata della serata proponendo piatti alla griglia, patatine fritte e bibite.

Ore 21.30: Apertura dei cancelli e della biglietteria sul posto per il pubblico.

Dalle ore 22.00 alle 24.00: Dj set live di Dj Matrix.

Modalità di ingresso e contatti

Gli organizzatori specificano che per l’evento non è prevista la vendita di biglietti in prevendita. L’unica modalità di accesso all’area del campo sportivo sarà regolata direttamente la sera stessa della manifestazione, all’ingresso, tramite la formula dell’offerta minima di 10 euro.

Per richiedere ulteriori dettagli organizzativi è possibile consultare i canali ufficiali dell’oratorio (il sito internet www.oratoriosanluigiluino.it e la pagina Instagram @oratorio_san_luigi_luino) oppure inviare una comunicazione scritta alla casella di posta elettronica dedicata: sanluigiluino@gmail.com.