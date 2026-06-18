A Venegono Superiore una serata tra note e gusto: arriva “A tavola con Rossini”

Unire la cultura musicale alla tradizione culinaria, esplorando il legame storico che collegava il celebre compositore Gioachino Rossini all’arte della buona tavola. È questo il filo conduttore dell’evento “A tavola con Rossini”, in programma sabato 20 giugno 2026 nella cornice del Castello dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore.

L’appuntamento si inserisce all’interno della Rassegna Musicale Venegonese “Là ci darem la mano” per la stagione 2025/2026, un’iniziativa promossa in collaborazione con le amministrazioni locali, le Pro Loco di Venegono Superiore e Venegono Inferiore e diverse associazioni del territorio.

Il programma: ascolti e assaggi

L’evento, intitolato nel dettaglio “A tavola con Rossini. Musica e cibo, due forme equivalenti di piacere creativo e sensoriale”, si svilupperà attorno a una formula che alterna esecuzioni musicali a momenti divulgativi e conviviali.

Il nucleo centrale della serata si terrà alle ore 21.00 e vedrà come protagonista il pianista Alessandro Marangoni, che si esibirà alla tastiera di un pianoforte Bieger. Il concerto proporrà un percorso di ascolti guidati legati alla figura e alle opere del compositore pesarese, noto non solo per la sua produzione operistica ma anche per la sua profonda passione per la gastronomia.

Aperitivo e modalità di partecipazione

Ad anticipare il momento musicale, alle ore 19.30, verrà organizzato un aperitivo a tema. Gli organizzatori fanno sapere che la partecipazione all’aperitivo è facoltativa e sarà consentita esclusivamente su prenotazione.

Per riservare un posto, gli interessati dovranno utilizzare il codice QR presente sulla locandina ufficiale della rassegna.