Bocce, Daniele Biancotto è tornato

Creva, alla periferia nord di Luino, si prepara a celebrare, nella sera di venerdì, il ricordo di Antonio Pardo, alla quinta edizione, affiancato questa volta da un’altrettanto toccante memoria, quella di Fernando Tartaglia, per stillare insieme gocce di rimpianti a seguito della loro scomparsa.

Galleria fotografica Daniele Biancotto domina a Creva 4 di 8

Otto eliminatorie, nelle quali la parte del leone, intendendo con questa terminologia quanto contemplato nella favola di Esopo, ripresa poi da Fedro, dove la protervia del più forte, almeno numericamente, si sarebbe affermata, al di là dell’effettiva adesione all’evento – la caccia e la soppressione del cervo, con la suddivisione nelle quattro parti fra i partecipanti -.

È noto che i campi di Creva sono ostici per i neofiti, mentre per chi è abituato a percorrere le corsie trae un indubbio vantaggio, essendo in grado d’interpretare le insidie riposte in ogni anfratto del terreno di gioco.

Tre esponenti su otto che avrebbero dovuto far inclinare la bilancia dei risultati verso i rossi locali, anche se comparivano a fianco due rappresentanti della Bederese, fra i quali un inatteso, e ancor più apprezzato, Alessio Passera appartenente alla categoria juniores, praticamente alla sua prima competizione dopo un lungo infortunio.

Ma i conti, come sempre, vanno fatti considerando l’oste, cioè è indispensabile che il calcolo non sia orientato in un’unica direzione, ma tenga presente ogni possibile variante e, in questo caso, del ritorno abbastanza continuo alle gare di Daniele Biancotto, il quale, per un periodo eterno, si è allontanato dai campi di gioco per assillanti impegni professionali.

Campione italiano allievi di terna – con Turuani e Bossi – deve combattere contro il mai domo De Duonni dell’Olivieri, non sbaglia una bocciata, colpendo scientificamente sempre dal lato corretto per salvaguardare il/i punti fino a quel momento conquistati e approda alla semifinale, dove l’attende un combattivo Brogna, anch’esso convinto a non lasciare il passo al più titolato avversario.

Il Daniele un po’ si stupisce, poi accorto cerca di accumulare con sagacia un vantaggio adeguato che trascina fino al dodicesimo punto per mezzo della consueta precisione nel colpire le bocce del competitore di turno.

Intanto la compagine locale perde uno dei suoi belligeranti, il suo presidente Delli Gatti, che dopo un avvio travolgente – 4 a zero – si fa invischiare dal Branchini Armando, che ricupera e alla fine prevale fino ad accedere alla finale.

Sembrerebbe ormai scontato il dipanarsi della matassa: Daniele veleggia con il vento in poppa, senza neanche bisogno di spiegare il Genoa, va sul 4-0, poi l’Armando sfodera alcune giocate intrise di trappole e risale fino al quattro pari. Altro scatto in avanti di Biancotto, con la prelibatezza di una bocciata di volo da applausi scroscianti – cambio di boccia, metto la mia al posto della tua a due passi dal boccino! -, ma Branchini non si arrende, risale a pareggiare di nuovo a otto punti, infine cede per 12-8.

Alla premiazione il rosso di Creva predomina, ma sul gradino più alto c’è lui, il Daniele Biancotto, che è tornato, perbacco se è tornato.

Roberto Bramani Araldi

PILLOLE DI BOCCE

08 giugno – Coppa Varese, Secondo girone, nona giornata:

Monvallese – Ternatese (2) 18-24

Cuviese – Renese 21-24

Basso Verbano – Bederese (2) 24-3

Classifica – Renese, Basso Verbano 18 – Monvallese, Ternatese (2) 12 – Crevese*, Cuviese 9 – Bederese (2)* 3.

*una partita in meno

25 maggio – Coppa Varese, Primo girone, quinta giornata:

Ternatese (1) – Bederese (1) 24-12

Carnago – Malnatese 16-24

Bottinelli/Vergiatese – Casciago 11-24

Classifica –Casciago 15–Carnago, Malnatese 9- Bottinelli/Vergiatese,Ternatese (1) 6 – Bederese (1) 0.

12 giugno – Crevese – finale regionale individuale ABCD

Biancotto Daniele – Cuviese (VA) Branchini Armando – Crevese (VA) Brogna Gaetano – Malnatese (VA) Delli Gatti Fausto – Crevese (VA)

Direttore di gara – Gatta Domenico

15 giugno – ore 20,30 Coppa Varese.

16 giugno – Carnago – prosegue serale regionale terna categoria imposta

16 giugno – F.lli d’Italia – inizio serale regionale individuale ABCD

19 giugno – Monte Nudo – finale serale regionale coppia BCD