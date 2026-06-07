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Saronno/Tradate

Cade dalla bici a Lonate Ceppino: ciclista 45enne in codice rosso in ospedale

Sul posto l'automedica, l'ambulanza e l'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Varese

elisoccorso

Caduta dalla bici nella mattinata di domenica 7 giugno a Lonate Ceppino. L’episodio si è verificato intorno alle 11.3o in via Gerolamo Saporiti, dove un ciclista di 45 anni è finito a terra riportando ferite che hanno fatto scattare l’allarme in codice rosso, il più grave.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi coordinati dalla Soreu dei Laghi: l’ambulanza di base della Sos di Mozzate, e l’elisoccorso. Presenti anche le forze dell’ordine di Saronno per i rilievi e la gestione della viabilità.

Dopo le prime cure prestate sul posto, l’uomo è stato trasportato in ospedale, con arrivo al Circolo di Varese intorno a mezzogiorno. Le sue condizioni, alla luce del codice di gravità attivato, sono apparse serie, anche se la dinamica esatta della caduta è ancora da chiarire.

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Pubblicato il 07 Giugno 2026
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