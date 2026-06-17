“Da quasi cinquant’anni unisce sport e comunità”: Maccagno presenta la nuova Stramaccagno

C’è una corsa che da quasi cinquant’anni – le prime fotografie conservate dagli organizzatori risalgono al 1976 – accompagna la vita di Maccagno e continua a rinnovarsi senza perdere il suo spirito originario. È la Stramaccagno, la manifestazione podistica che domenica 21 giugno taglierà il traguardo della ventinovesima edizione e che quest’anno si presenta con due importanti novità: l’ingresso nel circuito Piede d’Oro e una nuova Giornata dello Sport dedicata ai giovani e alle associazioni del territorio.

L’edizione 2026 è stata presentata a Villa Recalcati alla presenza del sindaco Ivan Vargiu, dell’assessore Andrea Sbernini, del vicepresidente della Fondazione Varese Welcome Franco Vitella e di Raffaella, tra le protagoniste delle prime edizioni della manifestazione.

«La Stramaccagno nasce da un gruppo di amici maccagnesi che negli anni Settanta voleva creare qualcosa di attrattivo e sportivo per il paese» ha ricordato il sindaco Ivan Vargiu ripercorrendo le origini della manifestazione. Nel corso degli anni la corsa è passata attraverso diverse realtà associative del territorio fino ad arrivare all’attuale organizzazione affidata alla Pro Loco, che continua a custodire una delle tradizioni più sentite della comunità.

Tra gli ospiti della presentazione anche Raffaella, tra le prime organizzatrici della corsa. Il suo ricordo ha riportato tutti alle origini della manifestazione: «Le prime edizioni sono state bellissime, erano manifestazioni ancora più legate al paese. Avevo cinquant’anni in meno, ma erano giornate di festa, di amicizia e di comunità». Parole che raccontano meglio di qualsiasi numero il significato che la Stramaccagno continua ad avere per Maccagno.

Accanto alla corsa, l’amministrazione comunale ha deciso di investire su nuove iniziative capaci di allargare la partecipazione. Tra queste c’è la Giornata dello Sport, che trasformerà il campo sportivo in uno spazio aperto alle prove pratiche, alle dimostrazioni e all’incontro con numerose associazioni sportive del territorio.

«Vogliamo dare sempre più valore a questa manifestazione – ha spiegato Vargiu -. La Stramaccagno resta la nostra gara di casa, quella delle famiglie e dei bambini, ma abbiamo voluto affiancare anche un aspetto più agonistico grazie all’ingresso nel circuito Piede d’Oro. Allo stesso tempo vogliamo avvicinare i ragazzi allo sport e far conoscere le tante opportunità presenti sul territorio».

L’ingresso nel circuito podistico provinciale rappresenta infatti uno dei principali traguardi raggiunti dagli organizzatori. Un riconoscimento che permetterà alla manifestazione di attirare nuovi partecipanti senza snaturarne l’identità.

«Stiamo cercando di farla crescere e renderla sempre più attrattiva – ha aggiunto il sindaco -. Partecipano tante famiglie, tanti giovani e persone che arrivano anche dai comuni vicini. Lo sport può essere davvero uno strumento importante per portare nuove persone a conoscere il nostro territorio e magari a tornarci».

Un concetto condiviso anche da Franco Vitella, vicepresidente della Fondazione Varese Welcome, che ha sottolineato il valore turistico e culturale dell’iniziativa. «Maccagno interpreta perfettamente gli obiettivi della fondazione. Qui il turismo sportivo si intreccia con quello culturale. Chi verrà per la Stramaccagno potrà scoprire non solo il lago e il paesaggio, ma anche realtà importanti come il Museo Parisi Valle. Eventi di questo tipo rappresentano un’opportunità per valorizzare tutto il territorio provinciale».

Grande attenzione sarà riservata alle nuove generazioni. L’assessore Andrea Sbernini ha spiegato come la nuova Giornata dello Sport sia nata dalla volontà di offrire ai ragazzi occasioni concrete per avvicinarsi alle diverse discipline.

«Il nostro territorio vive già di turismo sportivo, ma dobbiamo anche creare opportunità per i giovani che lo abitano – ha spiegato -. Questa giornata vuole promuovere tutti i valori dello sport: la condivisione, l’inclusione, la partecipazione e il benessere. Le associazioni presenti permetteranno ai ragazzi di conoscere e provare discipline diverse, creando un momento di incontro per tutta la comunità».

Nel corso della giornata saranno presenti numerose realtà sportive del territorio che proporranno dimostrazioni, prove pratiche e attività aperte ai più giovani. Dopo la corsa la festa proseguirà con il pranzo e con iniziative che accompagneranno il pubblico anche nel pomeriggio.

Durante la presentazione della manifestazione è stato inoltre proiettato il video che ha accompagnato la candidatura della Stramaccagno al circuito Piede d’Oro, un percorso che ha visto il coinvolgimento delle società sportive e delle realtà locali. Un lavoro che, come è stato sottolineato dagli organizzatori, è stato possibile grazie alla collaborazione tra Comune, Pro Loco, sponsor e volontari.

In chiusura il sindaco ha lanciato un appello alla Regione Lombardia per sostenere il progetto di riqualificazione del campo sportivo comunale, che prevede il rifacimento della pista di atletica e degli spogliatoi.

«Siamo rimasti esclusi dal precedente bando per pochissimi punti – ha detto Vargiu -. Si tratta di una struttura strategica non solo per Maccagno ma per tutto l’Alto Verbano. Continuiamo a investire nello sport e nell’organizzazione di eventi, ma servono anche infrastrutture adeguate per garantire opportunità ai nostri giovani e al territorio».

Domenica 21 giugno la Stramaccagno tornerà così a riempire le strade del paese. Una corsa, certo, ma anche una tradizione che da quasi cinquant’anni continua a raccontare il legame tra sport, volontariato e comunità.

Il programma

7:30 – accoglienza e ritiro pacchi gara

8:00 – yoga e riscaldamento pre-gara

9:30 – partenza Stramaccagno 2026

10:30 – inizio Maccagno Sport Day

Villaggio dello sport, all’interno del campo sportivo, con giochi, tornei e dimostrazioni gratuiti per bambini e ragazzi, organizzate dalle associazioni sportive del territorio.

11:00 – partenza Stramaccagno baby – Giro pista

11:30 – premiazioni Stramaccagno

12:00 – pranzo al Parco delle Feste

14:00 – sport in campo: esibizioni, tornei e prove.

Maggiori info: comune maccagno