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Il martedì di Radio Materia tra Africa, rap e libri

Tre appuntamenti nel palinsesto pomeridiano: alle 16.30 Soci All Time con Mosaico Euroafricano, alle 18 con Cast Gold e il suo primo album, alle 18.45 con Fedinando Giaquinto

Generico 08 Jun 2026

Il martedì di Radio Materia vi regala tre nuovi appuntamenti da ascoltare: alle 16,30 Soci All Time con Mosaico Euroafricano, alle 18 con Chi l’avrebbe mai detto e la musica di Cast Gold, alle 18,45 con La biblioteca di Materia.

16,30 Soci All Time

Ospite di oggi sarà Matteo Locatelli, presidente dell’associazione di Cocquio Trevisago Mosaico Euroafricano che sostiene missioni nel grande continente africano attraverso adozioni a distanza e garantendo pasti nutrienti, recupero di abiti, sostegno scolastico.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Gabriele, aka Cast Gold, ci racconterà la sua storia intrecciata con Materia Spazio Libero dove ha partecipato ad un corso di scrittura rap e che lo ha portato di nuovo qui per raccontarci il suo primo album “Merce rara”.

18,30 Giornale Radio

18,45 La biblioteca di Materia

È ora di fare un grande ripasso sulla biblioteca di Materia con Ferdinando Giaquinto che ci racconta il lungo lavoro di catalogazione dei quasi 2500 volumi della nostra biblioteca.

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Pubblicato il 09 Giugno 2026
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