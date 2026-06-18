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Strade mortali per i ciclisti e sei comuni che si sfidano al palio

I fatti principali e quelli più curiosi di giovedì in meno di 8 minuti

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Tra le notizie del giorno di giovedì la morte di un ciclista tra Rescaldina e Uboldo, investito da un mezzo pesante, il sequestro di mezzo kg di cocaina a Castelseprio, del palio del Seprio che si svolgerà a Locate Varesino e di molte altre cose.

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Pubblicato il 18 Giugno 2026
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