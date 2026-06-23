Varese capitale della matematica: al via la Riemann Prize Week 2026

Tra una settimana esatta prenderà il via la Riemann Prize Week 2026, la settimana di eventi dedicata alla vincitrice del Riemann Prize, Sylvia Serfaty, e alla valorizzazione della matematica come disciplina scientifica e culturale. Dal 29 giugno al 3 luglio, Varese ospiterà un programma che riunirà alcuni tra i più importanti studiosi del panorama internazionale, confermando il ruolo assunto dalla città nel mondo della ricerca matematica. (Nella foto il professor Daniele Cassani, organizzatore dell’evento e presidente della Rism)

UN PREMIO ORMAI PUNTO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE

Il Riemann Prize, istituito nel 2019 sotto l’egida della Riemann International School of Mathematics (RISM) dell’Università dell’Insubria, si svolge con cadenza triennale e si è già consolidato come uno degli appuntamenti più prestigiosi del settore. Il premio gode del patrocinio della Conferenza dei Rettori delle Università Lombarde ed è sostenuto dagli atenei di Milano e Milano-Bicocca, oltre che da Regione Lombardia, Istituto Nazionale di Alta Matematica e Comune di Varese. Nelle precedenti edizioni il riconoscimento è stato assegnato a Terence Tao nel 2019 e a Luigi Ambrosio nel 2022.

VILLA TOEPLITZ AL CENTRO DELLA SETTIMANA DELLA MATEMATICA

Cuore della manifestazione sarà Villa Toeplitz, sede della RISM, che ospiterà una settimana di conferenze tenute da matematici di livello mondiale. La Riemann Prize Week si propone infatti non solo come appuntamento accademico, ma anche come occasione di incontro tra la comunità scientifica e il territorio. Il programma prevede inoltre una tappa milanese.

Mercoledì 1 luglio alle 16.30, all’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Sylvia Serfaty terrà una Lezione Leonardesca aperta a un pubblico più ampio e non esclusivamente specialistico.

LA CERIMONIA FINALE AL SALONE ESTENSE

Il momento culminante sarà la cerimonia di premiazione, in programma venerdì 3 luglio alle ore 10 nel Salone Estense del Comune di Varese. L’evento sarà aperto alla cittadinanza e offrirà la possibilità di incontrare la vincitrice e dialogare con lei. A consegnare il riconoscimento saranno Luigi Ambrosio e Marcello Morandini. Il premio consiste in una scultura realizzata in esclusiva da Morandini e nella Riemann Medal, una medaglia d’oro zecchino.

CASSANI: «VARESE È DIVENTATA UNA CAPITALE DELLA MATEMATICA»

«Quest’anno la Riemann Prize Week ricorre nel bicentenario della nascita di Bernhard Riemann e forse anche per questo motivo abbiamo avuto la partecipazione di un numero impressionante di stelle della matematica», sottolinea Daniele Cassani, organizzatore dell’evento e presidente della RISM. «Il tributo a Riemann è molto sentito nel mondo della scienza e mettere in contatto questi campioni della Scienza con i giovani e la società è una delle missioni della RISM. Dodici anni fa quando iniziai quest’avventura non avrei mai potuto immaginare che Varese sarebbe diventata una capitale della Matematica. Sono molto soddisfatto e riconoscente a tutti quelli che hanno creduto nel progetto».

CHI È SYLVIA SERFATY

La protagonista dell’edizione 2026 è Sylvia Serfaty, docente alla Sorbonne Université e Silver Professor of Mathematics al Courant Institute della New York University. Matematica francese di fama internazionale, è stata premiata per i suoi contributi nell’ambito della fisica matematica, del calcolo delle variazioni, della teoria delle matrici aleatorie e per i suoi studi sulla dinamica dei vortici di Ginzburg-Landau, sui gas Coulombiani e logaritmici e sugli insiemi beta. Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Henri Poincaré, il Grand Prix Mergier-Bourdeix dell’Accademia delle Scienze di Parigi e il Premio Maryam Mirzakhani 2024.

UN FESTIVAL DEDICATO A BERNHARD RIEMANN

La Riemann Prize Week sarà il culmine di una settimana di incontri scientifici e divulgativi dedicati alla matematica e alla figura di Bernhard Riemann, considerato uno dei più grandi matematici di tutti i tempi. Un vero e proprio festival della matematica che porterà a Varese studiosi, studenti, appassionati e cittadini, nel segno della ricerca, della divulgazione e del dialogo tra scienza e società.

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