Champions League, il sorteggio sorride a Inter e Roma. Napoli con il City, Como contro il Barça

L’urna di Montecarlo ha definito le otto sfide della fase a girone unico della Champions League.

Inter e Roma affronteranno il Real Madrid nella fase a girone unico della Champions League 2026/27. È questo uno dei verdetti principali del sorteggio Uefa andato in scena oggi pomeriggio a Montecarlo, che ha definito il cammino delle quattro squadre italiane nella massima competizione europea.

I nerazzurri, inseriti nella prima fascia, saranno di scena al Bernabeu, mentre il Real Madrid arriverà all’Olimpico per affrontare la Roma. Anche Napoli e Como hanno pescato avversarie di grande prestigio: la squadra di Massimiliano Allegri affronterà il Manchester City in Inghilterra, mentre il Como vivrà uno dei momenti più attesi della sua prima partecipazione alla Champions andando a giocare al Camp Nou contro il Barcellona.

Il calendario dell’Inter

L’Inter affronterà in trasferta Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. A San Siro arriveranno invece Liverpool, Bruges, Stoccarda e Shakhtar Donetsk.

La squadra di Chivu era inserita nella prima fascia grazie al coefficiente Uefa più alto tra le italiane. Dopo due finali disputate negli ultimi anni e perse, oltre all’eliminazione agli spareggi nella scorsa stagione, l’Inter si presenta dunque ancora una volta tra le protagoniste della competizione.

Roma, subito il Real Madrid

La Roma, inserita nella seconda fascia, affronterà in casa Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. In trasferta i giallorossi giocheranno invece contro Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e Aek Atene.

Per la squadra giallorossa sarà un ritorno in Champions League dopo sette anni. Nel percorso europeo più recente la Roma ha conquistato la Conference League e disputato una finale di Europa League.

Napoli, doppia sfida con City e Arsenal

Il Napoli, inserito in terza fascia, avrà tra le avversarie più impegnative il Manchester City, da affrontare in trasferta, e l’Arsenal, che invece arriverà al Maradona. Le altre sfide interne saranno contro Club Brugge, Bodo/Glimt e Viking, mentre fuori casa gli azzurri affronteranno anche Porto, Villarreal e Sabah.

Per il Napoli sarà l’occasione per riscattare il percorso dell’ultima Champions disputata, quando la squadra guidata da Conte concluse la fase a girone unico al 30° posto senza riuscire a qualificarsi per gli spareggi.

Il debutto storico del Como

È invece completamente nuova la sfida che attende il Como, alla prima partecipazione della propria storia alla Champions League. La squadra di Fabregas, inserita in quarta fascia, giocherà in casa contro Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e Aek Atene.

Le quattro trasferte saranno invece contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Tra queste spicca naturalmente quella al Camp Nou contro il Barcellona, una delle trasferte più prestigiose possibili per il debutto europeo del club lariano.

Il nuovo formato

Per il terzo anno la Champions League mantiene il formato con 36 squadre in un’unica classifica, al posto dei tradizionali gironi. Ogni squadra disputerà otto partite, due contro avversarie appartenenti a ciascuna delle quattro fasce, con quattro incontri in casa e quattro in trasferta.

Le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dal nono al 24° posto dovranno affrontare gli spareggi. Le prime otto tra queste saranno teste di serie e disputeranno il ritorno in casa.

La prima giornata è prevista tra l’8 e il 10 settembre, mentre l’ultima giornata della fase a girone unico si giocherà il 27 gennaio, con tutte le partite in contemporanea. La finale è invece in programma il 5 giugno a Madrid.

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