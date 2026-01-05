Piloti e navigatori varesotti in forze all’affascinante Rallye Monte Carlo

È il primo rally dell’anno valido per il Mondiale ed è senza dubbio uno dei più affascinanti – se non il più affascinante – dell’intero calendario di questa disciplina amata e spettacolare. E nell’edizione 2026 – la 94a della storia – vedrà al via un nutrito gruppo di varesini.

Parliamo del Rallye Monte Carlo che si disputerà tra il 22 e il 25 gennaio nel sud della Francia per terminare, come di consueto, nel Principato di Monaco dopo 17 prove speciali (anche notturne, forse innevate) e circa 340 chilometri di tratti cronometrati validi per la classifica.

Accanto ai grandi nomi del rallysmo mondiale schierati dalle tre Case iscritte alla classe regina (Hyundai, Toyota e Ford) come Ogier, Evans, Neuville o Solberg ci saranno quindi quattro equipaggi che attireranno il tifo dei molti appassionati della nostra provincia. Tre i piloti, tutti concentrati nella classe RC4: in ordine di numero si tratta di Marco Oldani, Andrea Spataro e Aldo Calabrini.

Oldani (foto in alto), 38 anni, è alla terza partecipazione consecutiva al “Monte” e si conferma pilota che predilige correre poco ma in appuntamenti di altissimo livello. Con lui ci sarà un navigatore varesotto come Pietro D’Agostino che lo ha già accompagnato nel 2024 e 2025 quando – in entrambi i casi – hanno conquistato il podio di RC4 (3° e 2° rispettivamente). Questa volta l’equipaggio ha scelto di gareggiare con la Lancia Ypsilon al posto della Peugeot 208 che sarà invece la vettura di Spataro, di un anno più anziano, affiancato per l’occasione dalla fidanzata Alessia Muffolini. I due hanno vinto un Rally dei Laghi nel 2022 e vantano piazzamenti in numerose gare nazionali; per loro sarà l’esordio al “Monte”.

Il terzo del gruppo, Calabrini, è il più esperto (il suo esordio nei rally risale al 1986) ma a sua volta sarà esordiente nel Principato e gareggerà su Peugeot 208 Rally4 insieme ad Alfredo Tarquinio. A proposito di navigatori, ecco l’altro protagonista “targato Varese” del Monte Carlo 2026: si tratta di Roberto Mometti, il copilota luinese di classe 1962 che è stato Campione del Mondo Master nel 2022 accanto a Mauro Miele. Mometti affiancherà il gentleman trentino Luciano Cobbe a bordo di una Skoda Fabia Rally2 al via con il numero 44 sulle fiancate.