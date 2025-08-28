Varese News

Italia/Mondo

Champions League 2025/26: sorteggi a Montecarlo. Italiane tra sfide di alto livello e incroci da brivido

In un formato innovativo a girone unico, Inter, Juventus, Atalanta e Napoli affrontano rigori sportivi contro campioni europei: ecco il quadro completo delle loro sfide

champions league

Si è svolto oggi a Montecarlo, presso il Grimaldi Forum, il sorteggio della fase a girone unico (League Phase) della UEFA Champions League 2025/26. Come di consueto, 36 squadre sono state suddivise in quattro fasce (due avversarie per fascia), con l’abbinamento casa/trasferta deciso da un sistema automatizzato.

Il quadro delle avversarie italiane

Inter

Affronta un girone di altissimo livello, con avversari come Liverpool, Atlético Madrid e Arsenal, oltre a squadre come Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty e Union Saint‑Gilloise.

Juventus

Si trova in un raggruppamento impegnativo che comprende Real Madrid, Borussia Dortmund, Benfica, Villarreal, Sporting Lisbona, Bodø/Glimt, Pafos e Monaco.

Atalanta

Pesca avversari di primo piano: Chelsea e Paris Saint‑Germain, insieme a Club Brugge, Francoforte, Slavia Praga, Marsiglia, Athletic Bilbao e Union Saint‑Gilloise.

Napoli

Si troverà a misurarsi con Manchester City, Chelsea e Benfica, Copenaghen, Sporting Lisbona, Qarabag, Francoforte, Psv Endhoven.

Analisi delle sfide italiane

Inter: una sfida d’élite contro club con forte prestigio internazionale, in cui saranno cruciali competitività e spirito di gruppo.

Juventus: un calendario di partite top-tier, con incontri contro Real Madrid e Borussia Dortmund, che proietta la Juve in un girone ad altissima intensità.

Atalanta: avversarie durissime come Chelsea e PSG rendono arduo il cammino bergamasco, ma al tempo stesso estremamente avvincente.

Napoli: incrocia il Manchester City e il Chelsea, due potenze europee che rappresentano una sfida tanto stimolante quanto spietata.

Il nuovo formato, con una classifica unica e otto partite per ciascuna squadra, presuppone grande equilibrio e continuità: le prime 8 passeranno direttamente agli ottavi, mentre le piazzate tra il 9° e il 24° posto affronteranno un doppio turno di playoff per accedere alla fase a eliminazione diretta.

Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Un cittadino bene informato vive meglio nella propria comunità. La buona informazione ha un valore. Se pensi che VareseNews faccia una buona informazione, sostienici!

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.