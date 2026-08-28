L’Insubria accoglie le matricole a Varese e Como con il Welcome Day

Tre appuntamenti tra Como, Varese e il web per aiutare i nuovi studenti a orientarsi nel mondo universitario e muovere i primi passi con sicurezza. L’Università degli Studi dell’Insubria scalda i motori per il Welcome Day, l’iniziativa pensata per dare il benvenuto alle matricole fornendo indicazioni pratiche su servizi, strumenti e opportunità d’ateneo.

L’evento si articolerà su tre date per raggiungere tutti i neo-iscritti. Si parte il 17 settembre, dalle 14.30 alle 17.30, nella sede di Como in via Valleggio 11 (aula V08). Il giorno successivo, 18 settembre, ci si sposta a Varese nello stesso orario presso il Padiglione Morselli di via Rossi 9 (aula 5TM). Infine, il 14 ottobre si terrà la sessione online sulla piattaforma Microsoft Teams, sempre nel pomeriggio.

Orientamento, servizi e metodo di studio

Gli incontri si apriranno con il saluto del professor Andrea Uselli, delegato della Rettrice all’Orientamento e al Placement, e di Flavio Saturno, dirigente dell’Area Servizi agli studenti e Relazioni Esterne. Sarà l’occasione per introdurre i ragazzi alla nuova routine accademica.

«Il Welcome Day è uno dei primi momenti in cui le nuove matricole possono iniziare a conoscere più da vicino non solo il proprio corso di studi, ma l’università nella sua dimensione più ampia – spiega il professor Andrea Uselli, delegato della Rettrice all’Orientamento e al Placement –. Vogliamo fornire informazioni concrete e immediatamente utili, ma anche far capire alle studentesse e agli studenti che l’Ateneo mette a loro disposizione una rete di servizi e di persone a cui rivolgersi durante il percorso. Conoscere fin dall’inizio queste opportunità significa vivere l’università con maggiore consapevolezza e affrontare più serenamente i primi passi. È un percorso di accompagnamento che vuole essere sia motivazionale sia di supporto per fronteggiare dubbi e anche possibili insicurezze, affinché possano vivere l’esperienza universitaria in modo completo».

Gli strumenti utili per chi comincia

Il programma delle giornate toccherà le questioni più pratiche di cui ogni matricola ha bisogno fin dai primi giorni. Verranno illustrati i servizi bibliotecari e l’uso della piattaforma Leganto, le funzionalità dell’e-learning d’ateneo e le proposte del nuovo Centro linguistico di Ateneo (Cla).

Ampio spazio sarà dedicato al benessere e al sostegno personale, con la presentazione del counselling psicologico “Let’s Talk” e con utili indicazioni sul metodo di studio per organizzare al meglio il carico di lavoro degli esami. Verrà inoltrato anche il progetto di coaching “RE-start”, pensato per sostenere gli studenti nel loro cammino.

Il confronto diretto con chi ci è già passato

Uno dei punti di forza delle giornate sarà il dialogo tra pari. Nella sessione “La vita universitaria”, gestita in collaborazione con i rappresentanti del Consiglio generale degli studenti (Cgs), le nuove matricole potranno fare domande dirette ai colleghi più anziani. Un momento informale per sciogliere dubbi, chiedere consigli pratici sulla quotidianità universitaria e ascoltare l’esperienza di chi ha già superato le prime difficoltà.

Informazioni e iscrizioni al Welcome Day: https://www.uninsubria.it/welcome-day-2026

Per i ragazzi e le ragazze ancora indecisi sulla scelta dell’università, l’offerta formativa dell’Insubria è disponibile sul sito: https://www.uninsubria.it/corsi-di-laurea

Le immatricolazioni sono possibili fino al 30 novembre (dal 1° ottobre al 30 novembre sarà applicata una mora calcolata tra 50 e 100 euro): https://www.uninsubria.it/immatricolazioni