Mensa e pre-post scuola a Castellanza: arriva la nuova piattaforma School.Net

In vista dell’anno scolastico 2026/2027, il Comune di Castellanza rinnova la gestione digitale dei servizi di ristorazione scolastica e di pre e post scuola. Il vecchio portale Novaportal e l’app Scuola in Tasca lasciano il posto alla nuova piattaforma School.Net, accessibile via web o tramite la nuova “ComunicApp” con credenziali SPID o CIE.

Le famiglie che devono ancora completare la richiesta di iscrizione hanno tempo fino al 16 settembre 2026 per inoltrare la domanda. Chi è già iscritto e ha ricevuto conferma tramite la precedente piattaforma non dovrà effettuare alcun rinnovo. Il sistema informatico prevede un blocco automatico delle pratiche in presenza di insoluti relativi all’anno scolastico 2025/2026 o a periodi precedenti: le iscrizioni potranno essere portate a termine unicamente dopo aver regolarizzato i pagamenti arretrati.

Attraverso il nuovo sistema sarà possibile monitorare saldi, presenze e pasti erogati. La prenotazione dei pasti giornalieri rimarrà automatica; l’eventuale assenza dell’alunno andrà segnalata entro e non oltre le ore 9.30 del giorno stesso, tramite l’applicazione o contattando il numero telefonico dedicato 0294757575. Per chiarimenti, l’Ufficio Istruzione risponde ai numeri 0331 526261-280 e via email all’indirizzo scuola@comune.castellanza.va.it.