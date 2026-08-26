Mensa e pre-post scuola a Castellanza: arriva la nuova piattaforma School.Net
Dal 26 agosto al 16 settembre 2026 aperte le iscrizioni per i servizi scolastici sul nuovo portale web e app ComunicApp. Blocco automatico per le famiglie con morosità pregresse
In vista dell’anno scolastico 2026/2027, il Comune di Castellanza rinnova la gestione digitale dei servizi di ristorazione scolastica e di pre e post scuola. Il vecchio portale Novaportal e l’app Scuola in Tasca lasciano il posto alla nuova piattaforma School.Net, accessibile via web o tramite la nuova “ComunicApp” con credenziali SPID o CIE.
Le famiglie che devono ancora completare la richiesta di iscrizione hanno tempo fino al 16 settembre 2026 per inoltrare la domanda. Chi è già iscritto e ha ricevuto conferma tramite la precedente piattaforma non dovrà effettuare alcun rinnovo. Il sistema informatico prevede un blocco automatico delle pratiche in presenza di insoluti relativi all’anno scolastico 2025/2026 o a periodi precedenti: le iscrizioni potranno essere portate a termine unicamente dopo aver regolarizzato i pagamenti arretrati.
Attraverso il nuovo sistema sarà possibile monitorare saldi, presenze e pasti erogati. La prenotazione dei pasti giornalieri rimarrà automatica; l’eventuale assenza dell’alunno andrà segnalata entro e non oltre le ore 9.30 del giorno stesso, tramite l’applicazione o contattando il numero telefonico dedicato 0294757575. Per chiarimenti, l’Ufficio Istruzione risponde ai numeri 0331 526261-280 e via email all’indirizzo scuola@comune.castellanza.va.it.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
principe.rosso su Danni, frane ed esondazioni: Regione Lombardia chiede lo stato di emergenza nazionale per il maltempo
Felice su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
magicg su Quanti aerei atterrano e decollano da Malpensa? Il rumore sulle nostre teste sta diventando un problema
lenny54 su "Moschea" di via Giusti Varese, Galparoli attacca e parla di regalo politico, Palazzo Estense replica: "È lì da 30anni"
Fabrizio Tamborini su Più verde e meno cemento contro il calore: il nuovo PGT prepara Varese alle sfide del clima
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.