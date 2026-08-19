Tragico incidente in Messico: cade dalle scale dell’hotel e muore a 38 anni

Un drammatico incidente è costato la vita a Massimiliano Gatti, cittadino italiano di 38 anni residente a Basiglio, nel Milanese. Si trovava in Messico quando è rimasto vittima di una caduta accidentale lungo le scale dell’albergo in cui alloggiava, trovando la morte sul colpo.

A rendere nota la tragedia è stata la madre, che ha affidato a un breve messaggio su Facebook il dolore per l’improvvisa scomparsa del figlio, da tutti conosciuto come “Maxi”.

«A voi che siete sempre stati prodighi di complimenti per il mio meraviglioso figlio – si legge nel post – con un dolore che non mi fa respirare e nella consapevolezza che la mia vita finisce qui, vi comunico che Maxi ha perso la vita in una caduta accidentale dalle scale dell’albergo dove alloggiava in Messico ed è morto sul colpo. Mi sembrava giusto dirvelo visto che avete sempre condiviso con me il grande amore che mi legava e mi lega a mio figlio. Non so chi mi darà la forza di continuare a vivere, ora non ce l’ho».

Il messaggio ha raccolto il cordoglio e la vicinanza di quanti conoscevano il 38enne e la sua famiglia nel comune dell’hinterland milanese.