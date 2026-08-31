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Un morto sparato e un morto sul lavoro

I fatti principali e quelli più curiosi dal weekend e di lunedì in meno di 10 minuti

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Weekend e inizio di settimana con molta cronaca con la vicenda del 41enne trovato senza vita in un parcheggio a Castellanza con ferite da arma da fuoco e un operaio edile che ha perso la vita in un cantiere a Origgio mentre lavorava. Altra cronaca con il furto in casa di Max Laudadio e la colluttazione con il ladro dell’ex-inviato di Striscia la Notizia, le spaccate alle biglietterie automatiche di Trenord e molto altro.

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Pubblicato il 31 Agosto 2026
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