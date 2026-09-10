Fumo su un aereo Easyjet prima del decollo, bloccati decolli e atterraggi a Malpensa

Principio d’incendio e evacuazione su un aereo all’aeroporto di Milano Malpensa: poco dopo le 17.30 è scattato il sistema di soccorso per fuoco e fumo segnalati su un volo Easyjet, EC03905, per Praga.

Il velivolo è stato fermato su un raccordo di rullaggio (“raccordo Charlie”), mentre andava alla pista di decollo, con 146 passeggeri a bordo.

Secondo le prime informazioni i passeggeri sono stati evacuati con procedura d’emergenza, con l’apertura degli scivoli laterali.

I vigili del fuoco confermano la presenza di fumo e l’uscita dei diversi mezzi dei distaccamenti aeroportuali.

Durante l’emergenza sono stati interrotti atterraggi e decolli (fine emergenza dichiarata alle ore 18.30).

Non si registrano feriti gravi, due passeggeri sono rimasti leggermente contusi nel corso dell’evacuazione dell’aeromobile.