Fumo su un aereo Easyjet prima del decollo, bloccati decolli e atterraggi a Malpensa
Non ci sono stati feriti ma i passeggeri sono stati evacuati con procedura d'emergenza, con l'apertura degli scivoli laterali. I vigili del fuoco confermano la presenza di fumo e l'uscita dei diversi mezzi dei distaccamenti aeroportuali
Principio d’incendio e evacuazione su un aereo all’aeroporto di Milano Malpensa: poco dopo le 17.30 è scattato il sistema di soccorso per fuoco e fumo segnalati su un volo Easyjet, EC03905, per Praga.
Il velivolo è stato fermato su un raccordo di rullaggio (“raccordo Charlie”), mentre andava alla pista di decollo, con 146 passeggeri a bordo.
Secondo le prime informazioni i passeggeri sono stati evacuati con procedura d’emergenza, con l’apertura degli scivoli laterali.
I vigili del fuoco confermano la presenza di fumo e l’uscita dei diversi mezzi dei distaccamenti aeroportuali.
Durante l’emergenza sono stati interrotti atterraggi e decolli (fine emergenza dichiarata alle ore 18.30).
Non si registrano feriti gravi, due passeggeri sono rimasti leggermente contusi nel corso dell’evacuazione dell’aeromobile.
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