Il sindaco di Luvinate Alessandro Boriani vince il premio Angelo Vassallo

Il Premio Angelo Vassallo 2026 è stato assegnato ad Alessandro Boriani, sindaco di Luvinate, durante la cerimonia che si tiene ogni anno a Pollica-Acciaroli in occasione dell’anniversario dell’uccisione del “sindaco pescatore”. Il riconoscimento gli è stato consegnato da Stefano Pisani, sindaco di Pollica con questa motivazione:

«Per una visione concreta e profondamente coerente con lo spirito del riconoscimento che ha da sempre caratterizzato la sua sindacatura. Dopo gli eventi meteorologici estremi che hanno duramente colpito il territorio del suo Comune, ha saputo trasformare una ferita in un progetto collettivo, promuovendo l’Associazione Fondiaria Valli delle Sorgenti, uno strumento nato dal basso per ricomporre la frammentazione delle proprietà boschive, restituire cura al paesaggio e costruire una responsabilità condivisa tra proprietari, istituzioni e comunità. Grazie alla collaborazione con Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e i programmi LIFE dell’Unione europea, questa visione ha generato azioni concrete per la gestione sostenibile dei boschi, la tutela della biodiversità, la salvaguardia degli ecosistemi e la prevenzione del dissesto idrogeologico legato all’abbandono forestale. Un’esperienza che dimostra come spesso proprio i piccoli Comuni sanno diventare laboratorio di innovazione ambientale, resilienza climatica e buona amministrazione».

Alla cerimonia erano presenti Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, e Angelina, moglie di Angelo Vassallo.

Il Premio Angelo Vassallo

Assegnato ogni anno dal Comune di Pollica insieme a Legambiente, ANCI, Libera, Slow Food e Città Slow, il premio è dedicato alla memoria di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2010, e riconosce l’impegno di amministrazioni e sindaci che si sono distinti nella promozione dei territori nel rispetto dell’ambiente e della legalità, o che hanno sperimentato pratiche innovative replicabili in altri Comuni italiani. Tra i vincitori delle scorse edizioni figurano, tra gli altri, Luca Santilli (Gagliano Aterno), Lucilla Parisi (Roseto Valfortore) e Adolfo Marinangeli (Amandola).

Una giornata per non dimenticare

La consegna del premio si inserisce nel programma della giornata che ogni anno, il 5 settembre, Pollica dedica alla memoria di Vassallo: una messa di suffragio, momenti di riflessione sulla sua eredità amministrativa e la cerimonia di consegna del riconoscimento a lui intitolato. Quest’anno ricorreva il sedicesimo anniversario dell’omicidio del “sindaco pescatore”, ucciso ad Acciaroli la sera del 5 settembre 2010.

Un ricordo personale del direttore Giovannelli

«Angelo Vassallo lo avevo conosciuto di persona, e sono stato l’ultimo giornalista ad averlo intervistato prima che venisse ucciso. Di quell’incontro, e di quell’uomo capace di raccontare con la stessa passione il mare, la sua gente e la battaglia per la legalità, avevo scritto qualche settimana dopo la sua morte in un ricordo pubblicato su VareseNews, “Angelo Vassallo, un giglio nel mare di Acciaroli“».