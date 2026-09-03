Musica e sapori ad Angera per la Festa della Bruschera

La Festa della Bruschera torna ad animare la frazione di Angera da venerdì 4 a domenica 6 settembre. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Angera, si terrà negli spazi coperti al parco della chiesa della Bruschera, garantendo lo svolgimento delle attività anche in caso di maltempo.

Il programma si apre venerdì 4 settembre alle 18:30 con il ritrovo per La Bruschera in Corsa, gara podistica non competitiva di 6,5 chilometri organizzata in collaborazione con la San Quirico Running. La partenza è fissata per le 19:30.

A seguire, dalle 19:30, aprirà lo stand gastronomico che proporrà salamelle, patatine, polenta con bruscitt o zola, pasta, pesce spada, costine e straccetti di pollo fritto. La serata proseguirà alle 21:00 con la musica dal vivo dei Rocket Roulette.

Sabato 5 settembre lo stand gastronomico sarà attivo dalle ore 19:00, mentre la proposta musicale delle 21:00 vedrà l’esibizione di Giuseppe Spinelli e Veila.

Domenica 6 settembre le cucine della manifestazione raddoppiano e saranno aperte sia a pranzo, dalle 12:00, sia a cena, dalle 19:00. Il fine settimana si chiuderà a partire dalle 21:00 con una serata danzante guidata dall’orchestra Luciana Band.