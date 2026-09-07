Rovera sfiora il podio in Texas e risale la classifica iridata. Ora l’avventura in Giappone

Il podio non è arrivato per poco, la risalita in classifica invece è certificata. Per Alessio Rovera la trasferta in Texas per il Mondiale Endurance è stata positiva pur senza l’obiettivo dichiarato di occupare uno dei primi tre gradini: la Ferrari 296 numero 21 si è piazzata al quarto posto ad appena mezzo secondo dalla terza piazza, ma con i 12 punti intascati è salita in seconda posizione nella classifica assoluta tra le LMGT3.

La gara del COTA – Circuit of the Americas – ha visto l’Aston Martin-Heart of Racing come principale protagonista visto che ha conquistato primo e terzo posto rispettivamente con la #27 (Drudi-James-Robichon) e la #23 (Adam-Newell-Pauwels) intervallate dalla Porsche Manthey #91. La gara della Ferrari è stata di rincorsa: François Heriau è scattato dall’ottava piazzola e ha consegnato la vettura a Simon Mann che ha portato la 296 in sesta posizione. Rovera ha battagliato nelle ultime due ore caratterizzate anche da diverse situazioni speciali tra safety car e full course yellow e ha dato l’assalto al podio, mancato di pochissimo.

Nella classifica assoluta ora il terzetto Ferrari è secondo a 22 lunghezze dalla Corvette TF Sport che nella “Lone Star Le Mans” ha incasellato uno zero che rilancia le ambizioni di Rovera e soci e degli altri equipaggi. Il prossimo appuntamento, a fine mese in Giappone, dirà se il campionato di può davvero riaprire o meno. A proposito del Sol Levante, il pilota di Casbeno volerà da quelle parti anche per il prossimo weekend per gareggiare nell’Intercontinental GT Challenge (IGTC) a Suzuka: Rovera dovrà infatti sostituire Thomas Neubauer (infortunatosi in un allenamento in bicicletta) nell’equipaggio del team Maezawa Racing che comprende i giapponesi Yusaku Maezawa e Naoki Yokomizo.

«Ad Austin non abbiamo trovato la svolta della stagione ma i punti incamerati sono preziosi in ottica mondiale e ci permettono di respirare, anche se al Fuji probabilmente servirà almeno quel podio che inseguiamo da inizio stagione, per poter competere nella rincorsa al titolo – spiega Rovera – Prima di arrivare alle ultime due tappe, Barcellona e Monza, farò il mio esordio a Suzuka dove saranno molte le cose da scoprire. Un impegno interessante su un circuito del quale in tanti mi hanno parlato bene e che ho già iniziato a studiare per prepararmi al meglio».

HYPERCAR: FERRARI A SORPRESA – La classifica assoluta della Lone Star Le Mans ha visto una vittoria inattesa da parte della Ferrari. A trionfare è stata la vettura #50 di Fuoco, Molina e Nielsen che negli ultimissimi minuti ha approfittato di un guasto occorso alla Toyota #7 (Conway-Kobayashi-De Vries) che stava dominando la corsa con il pilota olandese scatenato dopo l’ultima safety car. Sul podio anche la Cadillac #38 e la Alpine #35.