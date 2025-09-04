In Texas inizia la volata per il titolo mondiale: Rovera e soci pronti per la Lone Star Le Mans

Dopo quasi due mesi di stop, tornano a rombare i motori del FIA WEC, ovvero il campionato del mondo di automobilismo endurance con la tappa degli Stati Uniti, la Lone Star Le Mans che si disputa in Texas (ad Austin) e prende il nome della bandiera di quello Stato che – appunto – ha una sola stella nel proprio vessillo.

Sul Circuit of the Americas (COTA) si gareggerà sulla distanza delle 6 Ore con partenza domenica alle ore 13 locali, ovvero alle 20 italiane per cui sarà necessario fare le ore piccole per il verdetto finale. Un risultato molto atteso perché tra le Hypercar ci sono le tre Ferrari nei primi quattro posti della classifica assoluta e, a tre gare dalla fine, il Cavallino Rampante può ulteriormente consolidare la situazione.

I tifosi di Varese però avranno occhi puntati soprattutto sulle vetture gran turismo, le LMGT3, tra le quali spicca la Ferrari 296 numero 21 con al volante Alessio Rovera. Il pilota di Casbeno è in piena corsa per il titolo iridato insieme ai compagni di squadra Simon Mann e François Heriau. Il terzetto del team Vista AF Corse è secondo in classifica con 76 punti, 13 in meno del trio Hardwick-Lienz-Pera che guidano una Porsche 911 del team Manthey. Il ritiro di Imola sta indubbiamente pesando sulla situazione ma Rovera e soci hanno ancora le carte in mano per dare l’assalto al primo gradino del podio.

Lo scorso anno una penalità costrinse la Ferrari numero 21 a chiudere al 10° posto: «Nel 2024 tutto stava funzionando, quindi partiamo da buone basi anche se la penalizzazione ci spinse indietro. Purtroppo abbiamo ancora 26 chili di handicap peso da portare in gara (le zavorre assegnate dall’organizzazione dipendono dai risultati precedenti ndr), ma veniamo da un difficile round in Brasile e quindi non dobbiamo sbagliare. È un appuntamento cruciale, dobbiamo recuperare e a questo punto del Mondiale ogni piazzamento farà la differenza: cercheremo di fare punti importanti».

Dal punto di vista tecnico Rovera spiega: «In Texas il degrado pneumatici sarà tra i fattori decisivi. Avremo a disposizione la mescola dura ma non sarà semplice gestirla, anche se rispetto a Interlagos dovremmo avere condizioni e tracciato per farle rendere meglio. Servirà una messa a punto perfetta mentre un’altra incognita da considerare è il gran caldo texano».

Sulla griglia di partenza del COTA ci saranno 36 vetture: 18 Hypercar e 18 LMGT3. Venerdì 5 si comincia con le prove libere, sabato terza sessione di FP seguita dalle qualifiche previste alle 15 locali, le 22 in Italia. Domenica 7 come detto si corre nel pomeriggio texano a partire dalle 13, le 20 in Italia.

ROVERA 2025 – LA SITUAZIONE

WEC – Mondiale Endurance (Ferrari 296)

LMGT3: 2° (76 punti) – con François Heriau e Simon Mann

ELMS (Oreca 07 Gibson)

LMP2 Pro-Am: 6° (47 punti) – con François Perrodo e Matthieu Vaxiviere

GTWC (Ferrari 296 GT3)

Endurance Cup: 10° (22 punti) – con Alessandro Pier Guidi e Vincent Abril

Sprint Cup: 6° (44,5 punti) – con Vincent Abril