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«Sovrappeso» e senza luoghi comuni: Bernardo Notarangelo torna a Materia

Dopo il viaggio in Iran, Bernardo Notarangelo torna a Castronno. Lunedì 14 settembre alle 21 racconta la sua Anatolia e il suo Iraq: frontiere, incontri, storia e vita quotidiana osservati con curiosità e ironia

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C’è un viaggiatore sovrappeso che ha ripreso la strada. Questa volta lo ha fatto attraversando l’Anatolia e spingendosi fino in Iraq. E lunedì 14 settembre torna a Materia per raccontare cosa ha trovato dall’altra parte.

Bernardo Notarangelo sarà a Castronno alle 21 per presentare Un viaggiatore sovrappeso in Anatolia e Iraq, il nuovo capitolo di un modo molto personale di viaggiare e, soprattutto, di raccontare il mondo.

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Perché il “viaggiatore sovrappeso” del titolo non ha l’ambizione di spiegare il Medio Oriente dall’alto di una cattedra. Preferisce attraversarlo. Camminare, fermarsi, parlare con le persone, lasciarsi sorprendere. E magari scoprire che la realtà, vista da vicino, assomiglia poco alle immagini che siamo abituati ad associare a quei luoghi.

Dopo aver portato a Materia il racconto del suo viaggio in Iran, Notarangelo cambia strada ma non metodo. Questa volta il percorso passa attraverso Turchia e Iraq, territori nei quali ogni città e ogni incontro finiscono inevitabilmente per fare i conti con una storia enorme, stratificata e spesso dolorosa.

Dentro il libro ci sono il reportage e la memoria, ma soprattutto gli incontri. Quelli che trasformano una cartina geografica in un viaggio e un Paese lontano in una somma di persone, conversazioni, tavole condivise, domande e contraddizioni. E poi c’è l’ironia, a cominciare proprio da quel “sovrappeso” che Notarangelo continua a portarsi dietro nel titolo. Un modo per prendersi poco sul serio mentre prova a prendere molto sul serio ciò che incontra.

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Per chi desidera vivere l’esperienza fin dall’inizio, sarà inoltre possibile partecipare al pre-evento “A cena con l’evento”, il format di Materia riservato ai soci di Anche Io APS. Un momento informale – dalle 19.30 – per incontrare i protagonisti della serata prima dell’inizio dell’incontro, condividere una cena e scambiare idee e racconti in un clima conviviale, anticipando i temi che saranno al centro dell’appuntamento pubblico. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA CENA

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Pubblicato il 08 Settembre 2026
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