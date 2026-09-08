«Sovrappeso» e senza luoghi comuni: Bernardo Notarangelo torna a Materia

C’è un viaggiatore sovrappeso che ha ripreso la strada. Questa volta lo ha fatto attraversando l’Anatolia e spingendosi fino in Iraq. E lunedì 14 settembre torna a Materia per raccontare cosa ha trovato dall’altra parte.

Bernardo Notarangelo sarà a Castronno alle 21 per presentare Un viaggiatore sovrappeso in Anatolia e Iraq, il nuovo capitolo di un modo molto personale di viaggiare e, soprattutto, di raccontare il mondo.

Perché il “viaggiatore sovrappeso” del titolo non ha l’ambizione di spiegare il Medio Oriente dall’alto di una cattedra. Preferisce attraversarlo. Camminare, fermarsi, parlare con le persone, lasciarsi sorprendere. E magari scoprire che la realtà, vista da vicino, assomiglia poco alle immagini che siamo abituati ad associare a quei luoghi.

Dopo aver portato a Materia il racconto del suo viaggio in Iran, Notarangelo cambia strada ma non metodo. Questa volta il percorso passa attraverso Turchia e Iraq, territori nei quali ogni città e ogni incontro finiscono inevitabilmente per fare i conti con una storia enorme, stratificata e spesso dolorosa.

Dentro il libro ci sono il reportage e la memoria, ma soprattutto gli incontri. Quelli che trasformano una cartina geografica in un viaggio e un Paese lontano in una somma di persone, conversazioni, tavole condivise, domande e contraddizioni. E poi c’è l’ironia, a cominciare proprio da quel “sovrappeso” che Notarangelo continua a portarsi dietro nel titolo. Un modo per prendersi poco sul serio mentre prova a prendere molto sul serio ciò che incontra.

Per chi desidera vivere l’esperienza fin dall’inizio, sarà inoltre possibile partecipare al pre-evento “A cena con l’evento”, il format di Materia riservato ai soci di Anche Io APS. Un momento informale – dalle 19.30 – per incontrare i protagonisti della serata prima dell’inizio dell’incontro, condividere una cena e scambiare idee e racconti in un clima conviviale, anticipando i temi che saranno al centro dell’appuntamento pubblico. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA CENA

Materia spazio libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.