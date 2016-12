Omicidio a Bée, donna uccisa dal compagno con 32 coltellate

incidenti varie

Uccisa con 32 coltellate dal compagno, mentre la loro figlia di 4 anni dormiva nella stanza accanto. Ha confessato Marco Lopez Tacchini, 33 anni: è stato lui, al culmine di una lite, ad uccidere Alessia Partesana, 29 anni, nella loro casa di Bée, pochi chilometri sopra Verbania, la notte della vigilia di Natale, trasformando un momento di festa in una tragedia perenne.

L’uomo ha detto di aver ucciso la sua compagna per un raptus di gelosia, perchè temeva di essere lasciato. Lei dipendente di una casa di riposo della zona, lui disoccupato, una relazione complicata anche e soprattutto per il carattere del 33enne, italoargentino, conosciuto nel paesino di 700 anime come una persona sempre al limite, spesso sopra le righe. Sono stati 5 i colpi fatali, sferrati con un coltello da 25 centimetri trovato in cucina: lo ha stabilito l’autopsia, eseguita all’ospedale Castelli di Verbania.

La bimba non si è accorta di nulla ed è stata affidata ai genitori della mamma. Suo papà è in carcere a Pallanza: il suo legale, Antonello Riccio, dice che si è reso conto di quello che ha fatto e che non si dà pace, soprattutto per la figlia.