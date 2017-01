Il regalo di Natale è un “pacco”? Riciclalo allo swap party della Tana

foto generiche tempo libero

I regali “pacco”, i doppioni, il golfino con la renna… avete trovato anche voi qualche dono indesiderato sotto l’albero di Natale?

Se volete disfarvene senza sensi di colpa, domenica 8 gennaio la Tana delle Costruzioni di Vedano Olona ha l’idea giusta per voi: uno “swap party” dove trasformare questi e altri oggetti che non vi piacciono o non vi servono più in una risorsa.

Portate i vostri oggetti dalle 14 alle 21 nella creativa sede-laboratorio della Tana delle Costruzioni (in via Papa Innocenzo 32-36) e potrete scambiarli direttamente con gli altri partecipanti allo swap party, oppure trasformarli in crediti che potrete poi spendere sul sito www.coseinutili.it

Un’occasione per idee di baratto e riciclo, ma anche per incontrare tante persone interessanti e dare un’occhiata al mercatino della Tana delle Costruzioni.

Alle 18 scambio di auguri ed estrazione della lotteria del Bazar di Natale.