“Margherita Hick Huck Hack” per un’Epifania troppo divertente

Cuasso al Monte - Nuovo Teatro Margherita Hick Huck Hack

I segreti delle stelle, una scienziata “capatosta” e un gattone monello. Sono questi gli ingredienti della favola teatrale “Margherita Hick Huck Hack” con cui si apre il 2017 al Nuovo Teatro di Cuasso.

L’appuntamento, il secondo della rassegna “Merenda ora di teatro” dedicata ai bambini, è per venerdì 6 gennaio alle 15.45

Scritto ed interpretato da Marina De Juli, lo spettacolo si ispira alla figura di Margherita Hack, una delle nostre più importanti astrofisiche, studiosa delle stelle che con la sua simpatia sapeva spiegare la scienza anche ai bambini e nello stesso tempo era una donna capace di lottare per quello in cui credeva.

“Uno spettacolo per spiegare ai bambini l’universo – spiega Marina De Juli, attrice, regista e direttrice artistica del Nuovo Teatro di Cuasso – che ha riscosso l’attenzione di molte scuole dell’alto milanese Attraverso un personaggio come quello di Margherita, toscana verace, convinta vegetariana, amante degli animali, si raccontano elementi di scienza quali la gravità, il sistema solare, la luna, le stelle e i pianeti, ma nello stesso momento si raccontano momenti della nostra storia come il periodo della guerra. Il tutto con la simpatia di Margherita e di Gatto Monello.

Con l’attrice in scena anche Dina Rebeschi, che ha ideato e creato il simpatico gatto.

Uno spettacolo con pupazzo, canzoni e immagini, coinvolgente, intelligente e divertente che il Nuovo Teatro di Cuasso propone nel giorno dell’Epifania, per festeggiare la Befana che poi arriverà con i suoi doni.

I posti sono limitati e dunque è richiesta la prenotazione, telefonando ai numeri 0332 939167 – 327 7765235 oppure direttamente dal sito del Nuovo Teatro di Cuasso www.nuovoteatrodicuasso.it

Dopo lo spettacolo ai bambini sarà offerta la merenda.

Ingresso spettacolo bambini 8 euro (merenda compresa)

Il Nuovo Teatro di Cuasso, è in via Roma 58 a Cuasso al Monte.