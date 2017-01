Non vanno i caloriferi. Gli studenti tornano a casa

don milani tradate

Sciopero degli studenti dell’istituto don milani Tradate per un guasto all’impianto di riscaldamento. Mercoledì mattina, 18 gennaio, i ragazzi dell’istituto superiore di via Gramsci hanno trovato la scuola la freddo. All’inizio i ragazzi sono regolarmente entrati ma non nelle aule, in attesa che la situazione fosse riportata alla normalità. Dopo circa mezz’ora tutti gli alunni in massa hanno lasciato il plesso scolastico.

Dalla Provincia di Varese, il consigliere Paolo Bertocchi spiega l’accaduto: «Nella notte c’è stato un calo nella fornitura del gas e l’impianto di riscaldamento è andato in blocco. Abbiamo sistemato la situazione e intorno alle 9.30 la caldaia è tornata funzionare. Nel pomeriggio invieremo nella scuola i nostri tecnici per far riparare la valvola ed evitare che possa ripetersi quanto accaduto».

(aggiornamento alle 10.00)