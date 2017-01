Incendio boschivo a Colmegna

Ore intense per i vigili del fuoco nel nord della provincia: molti di loro sono stati infatti impegnati in diversi interventi di soccorso.

Innanzitutto due incendi boschivi, uno a Colmegna di Luino e l’altro al Giro del Sole di Agra, hanno movimentato la serata del 6 gennaio.

Nella mattina del 7 gennaio, intorno alle 11.30 vigili del fuoco volontari sono invece intervenuti nel comune di Laveno Mombello in via Sangiano, a causa di un incidente stradale: il conducente di un furgoncino ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale contro una cabina elettrica. In questo caso i pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area.

Incidente a Laveno

L’incidente a Laveno

Infine, alle 14.00 un’incendio ha interessato un agriturismo nel comune di Castello Cabiaglio, in località Martinello: le operazioni di spegnimento sono state rese in questo caso particolarmente complicate dal fatto che la zona è raggiungibile solo con fuoristrada dotati di moduli antincendio.

Incendio agriturismo a Castello Cabiaglio

L’incendio a Castello Cabiaglio.

Malgrado questo, gli operatori sono riusciti a spegnere il rogo e stanno mettendo in sicurezza l’area.