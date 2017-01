Una giornata sul genocidio armeno

Foto varie

Amici del Liceo liceo Sereni, parrocchia di Luino e Aisu col patrocinio del Comune di Luino e di Ubi banca hanno organizzato una giornata dedicata alla storia e al genocidio armeno.

L’appuntamento è per venerdì 3 febbraio alle 11 al Teatro Sociale come assemblea per quarte e quinte del Liceo Sereni, e alle 18 in banca alla sede Ubi per tutti i cittadini interessati.