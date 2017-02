Al Carnevale di Busto nasce la figlia del Tarlisu e della Bumbasina

busto arsizio varie

Il Carnevale 2017 di Busto Arsizio vedrà nascere una nuova maschera, la Tarlisina, figlia del Tarlisu e della Bumbasina. L’annuncio è stato dato questa mattina dal Tarlisu in persona (il mitico Antonio Tosi, detto ul Pedela) che ne ha annunciato la nascita nel corso della conferenza stampa di presentazione a Palazzo Gilardoni.

Alla presenza dell’assessore alla Cultura Paola Magugliani e delle realtà associative che si sono prodigate per organizzare le iniziative e la sfilata del 4 marzo, è stata tenuta a battesimo questa nuova maschera, figlia delle due storiche maschere cittadine.

Anche quest’anno il Carnevale bustocco sarà ricco di iniziative che regaleranno gioia e sorrisi ai tanti bambini che partecipaeranno ai laboratori e alla sfilata vera e propria che – quest’anno – partirà da via Zappellini: «Siamo felici di essere riusciti a coinvolgere le scuole della città e a ridare vita ad una importante tradizione che tutti gli anni porta tanta felicità» – ha sottolineato l’assessore Magugliani che ha poi ringraziato tutte le realtà che hanno contribuito a partire dalla Famiglia Sinaghina, presieduta da Rolando Pizzoli, che da molti anni è alla testa di questa complessa organizzazione.

Questo il programma

Sabato 25 febbraio ci sarà sfilata di Sant’Anna che prenderà il via domani alle 15 da via per Cassano e percorrerà le vie del rione bustocco. L’evento è organizzato dalla parrocchia, dall’associazione Il Granello e dal Club Boschessa.

Domenica 26 febbraio alle 11 in piazza San Giovanni (in caso di maltempo al museo del Tessile) il sindaco Antonelli consegnerà le chiavi della Città al Tarlisu e alla Bumbasina, le tradizionali maschere bustocche. Sarà anche l’occasione per il “battesimo” della figlia dei due personaggi con il nome di Tarlisina, scelto dai tantissimi cittadini che hanno partecipato dal concorso proposto lo scorso Carnevale;

Giovedì 2 marzo e venerdì 3 marzo dalle 15 alle 18 le sale del museo del Tessile ospiteranno laboratori e giochi per bambini dal titolo “Atelier delle maschere” e “Giù la maschera!”.

Sabato 4 marzo per le vie del centro si svolgerà la tradizionale sfilata dei carri allegorici: la partenza è prevista per le ore 14.30 da via Zappellini. Protagonisti saranno come sempre il carro del Tarlisu e quello della Bumbasina, oltre ai carri delle associazioni e degli oratori e ai gruppi mascherati che seguiranno il corteo a piedi.

