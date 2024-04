La Testa d’Artista di Bressani entra in pediatria a Busto Arsizio: “L’arte può essere terapia”

L’arte entra in pediatria a Busto Arsizio con un’opera dell’artista Stefano Bressani, donata all’ospedale di Busto Arsizio grazie alla collaborazione con Rotary club Ticino ed entrata oggi a far parte della collezione permanente dell’azienda sanitaria.

Si tratta di della famosa Testa d’Artista realizzata proprio per il reparto di pediatria bustese, opera iconica che esprime la gioia del colore tramite tonalità cromatiche differenti.

«Nate nel 2014, le Teste d’Artista sono state presentate per la prima volta presso il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino; l’idea era quella di convertire la scultura in premio – spiega l’artista – . Il progetto Cerca il tuo mondo desidera fare un dono ai più piccoli attraverso il modo più semplice e immediato, per migliorare il “come di vivere la vita” da un punto di vista differente, ma soprattutto come poterlo fare stando all’interno delle strutture ospedaliere

L’opera, racchiusa in una teca posizionata su un piedistallo, è stata presa in consegna dal direttore amministrativo Anna Maria Stefania Stigliano alla presenza dell’artista e del presidente del Rotary Ticino Luigi Remondini e del primario Simonetta Cherubini che ha commentato: «Quando ho incontrato il Maestro Bressani sono stata immediatamente colpita da questa nuova espressione artistica che permette di esaltare le emozioni attraverso le forme e i colori: una “Testa di Artista” a cui ognuno potrà avvicinarsi in maniera differente. Essendo un dono ai bambini ricoverati in Pediatria, sono certa che saranno proprio loro ad avvicinarsi alla Testa con l’approccio più istintivo e genuino, come nel gioco con l’amico immaginario, che avrà ogni volta un nome differente, o magari non l’avrà…sarà un amico stabile in reparto, sempre disponibile e vicino ai bambini durante il periodo di ospedalizzazione».

La testa, realizzata con tessuti studiati apposta per il luogo, è stata poi collocata in Pediatria, ad altezza di bambino. La dottoressa Cherubini ha espresso la sua curiosità nel vedere le reazioni dei bambini quando la vedranno

L’artista ha promesso di dare continuità a questa iniziativa mettendosi a disposizione dell’ospedale per fornire dei disegni dell’opera che potranno essere colorati dai bambini mentre il direttore amministrativo ha proposto di realizzare un libro sul quale raccogliere le interpretazioni che verranno date dai piccoli pazienti: «Siamo orgogliosi di quest’opera e crediamo che l’arte possa essere terapeutica, aiutando i nostri piccoli pazienti a distrarsi dal momento difficile e a far volare la propria fantasia».

Infine la soddisfazione di Luigi Rondanini, presidente Rotary club Ticino: «Rotary è nato con l’intento di migliorare la vita alle persone. Diamo a bambini in una situazione difficile il modo di porsi delle domande sull’arte. Una forma di cura e di sollievo».