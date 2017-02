Al cinema si parla d’arte

giovanni segantini

Prende il via oggi, giovedì 2 febbraio, un’interessante rassegna dedicata dal Cinema Nuovo (via dei Mille 39 a Varese) a cinema e arte.

Il film d’apertura (da non confondere con l’altro film uscito un paio di settimane fa, dedicato al pittore trentino) è GIOVANNI SEGANTINI – MAGIA DELLA LUCE di Christian Labhart, film presentato con successo al Festival di Locarno 2015 e premiato al Festival International du Film sur l’Art 2016 di Montréal. Il film è un prezioso, appassionante ritratto del maestro di origini trentine, tra le figure più carismatiche della pittura europea di fine Ottocento: anarchico, emarginato, clandestino, Giovanni Segantini è riuscito a creare opere monumentali che celebrano un’immagine allo stesso tempo reale e ideale della natura e del paesaggio alpino. Il regista evita il facile bozzetto e fa riemergere la figura dell’artista dalle lettere e dai diari, con immagini di vera suggestione e affidando i testi nella versione italiana alla voce dell’attore ticinese Teco Celio. Doppio spettacolo, alle 16 e alle 21, e presentazione serale di Matteo Angaroni di Filmstudio 90.

Si prosegue giovedì 16 febbraio con DA MANET A MATISSE. L’ARTE DI DIPINGERE IL GIARDINO MODERNO di David Bickerstaff, che racconta la passione che lega alcuni dei più grandi artisti moderni – Monet, Matisse, Bonnard, Renoir, Kandinskij, Pissarro, Sorolla, Nolde, Libermann – ai loro giardini prediletti, anche grazie alla mostra che la Royal Academy of Arts di Londra ha allestito per raccontare l’evoluzione del tema del giardino nell’arte moderna, dalle colorate visioni degli impressionisti fino alle sperimentazioni dei movimenti d’avanguardia. Il film alla sera sarà presentato da Daniele Cassinelli, conservatore dei Musei Civici.

Giovedì 2 marzo è la volta di IL CURIOSO MONDO DI HIERONYMUS BOSCH di David Bickerstaff e Phil Grabsky. Perché i dipinti strani e fantastici di questo straordinario pittore sono così popolari? Come riesce a connettere il mondo medievale e quello rinascimentale? E da dove arrivano le sue visioni non convenzionali e senza tempo? Il film fa parte della stagione della Grande Arte al Cinema ed è distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Sky Arte HD e MYmovies.it. Presentazione in sala di Giulio Rossini.

Chiusura della piccola rassegna lunedì 6 marzo, con un’autentica curiosità: il film MONA LISA IS MISSING di Joe Medeiros svela (a cento anni dal clamoroso episodio che vide protagonista l’imbianchino luinese Vincenzo Peruggia) i segreti di un furto, quello della Gioconda al Louvre, rimasto nella leggenda ma che conserva ancora diversi lati oscuri Iil regista americano rivela che dietro il patriottismo col quale Peruggia giustificò il gesto, affermando che voleva rendere all’Italia il dipinto, forse si celavano intenzioni meno nobili. Medeiros ha incontrato nel 2008 la nipote di Peruggia, Celestina, recentamente scomparsa, ha fatto ricerche a Parigi e cercato le lettere di Peruggia conservate negli archivi fiorentini, ricostruendo un’incredibile storia vera. Alle 21, presentazione in sala di Marco Marchetti di Cinequanon.

Ingresso a 7 euro/ridotti 5 euro, info al 0332.830053.