Al via la decima edizione di “Marzo in Rosa”

Il Comune di Borgomanero, presenta la decima edizione della manifestazione “Marzo in Rosa”. L’iniziativa si pone come obiettivo, attraverso una serie di appuntamenti, di costituire un punto di riferimento per l’elaborazione e lo sviluppo delle politiche di pari opportunità.

Il programma vede impegnata l’Amministrazione Comunale e le Associazioni del territorio nella promozione di circa 50 eventi di sensibilizzazione sui temi di genere legati alla cultura, al lavoro, al fenomeno della violenza e all’integrazione e inclusione sociale delle donne. Non mancheranno momenti di confronto e di divertimento. Sarà possibile visitare mostre, recarsi a teatro e gustare le specialità locali “in rosa” presso ristoranti convenzionati che propongono menù studiati per l’occasione.

Nel particolare gli appuntamenti.

Venerdì 3 marzo alle 17 nella Sala Soci Ipercoop Borgomanero “Donna Saharawi nei campi profughi nei territori occupati” Conferenza; a seguire aperitivo per tutti i partecipanti.

Sabato 4 marzo alle 17, all’ Oratorio di Via Dante “Presentazione della stagione agonistica 2017” organizzata dalla A.S.D. Bici Club 2000 Borgomanero; alle 16 nel Salone d’Onore di Villa Marazza “Le donne erediteranno la terra” – presentazione del libro di Aldo Cazzullo – moderatore: Grazia Nuvolone.

Nei lunedì 6 – 13 – 20 – 27 marzo a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità dalle ore 14.30 alle 16 al Centro Aggregativo Comunale Polivalente Via C. Molli n. 13 “Il giardino delle aromatiche”: dalla progettazione alla costruzione del giardino. Per adesione e info: mariacarlamoia@comune.borgomanero.no.it – tel. 0322/837748. Martedì 7 – 14 – 21 – 28 marzo, dalle ore 14.30 alle 16.30 all’ ENAIP Via Piovale n. 33 , “Apertura Laboratorio di estetica” Benessere in rosa per un momento di coccole. Per appuntamento telefonare il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 al numero 0322/844494 int 25.

Mercoledì 8 marzo alle 15.30 – Auditorium Biblioteca Marazza, “Silenzi e parole”, a cura del l’assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità: un pomeriggio- evento per la festa delle donne. Al termine omaggio ai presenti realizzato dal Centro Incontro Anziani – Auser di Borgomanero.

Giovedì 9 – 16 – 23 – 30 marzo organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, dalle ore 14.30 alle 16.30 – Centro Aggregativo Comunale Polivalente Via C. Molli n. 13 “Ceste & Cestini” Atelier di Spazio Donna – laboratorio con l’utilizzo di materiale di recupero. Per adesione: mariacarlamoia@comune.borgomanero.no.it – cell. 334/6031106.

Venerdì 10 marzo alle 18 alla SOMS Corso Roma n. 134, “Le identità e il carcere: donne e minori nella realtà degli istituti di pena”. Relatori Avv. Carla Casalis, penalista del foro di Novara e Gianfranco Quaglia, giornalista. L’incontro è curato dal Soroptimist Alto Novarese.

Sabato 11 marzo Alle 15.30 a Santa Cristina, “Tè in giardino” – un tè per signore con visita al giardino del dott. Cammarano. Solo su appuntamento al n. 0322/837730 (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00). Alle 21 nella Palestra scuola Dante Alighieri “Serata in Rosa” festeggiamenti con ballo liscio organizzata dall’ Auser.

Domenica 12 marzo “Gita a Finale Ligure”, organizzata dall’ Auser – per informazioni tel. al n. 0322/836155. Lunedì 13 marzo, alle 18 a Villa Zanetta, nella sala comunale al 1° piano “Il viso parla di noi – come prendersene cura”. Lezioni di cosmetica per donne di tutte le età. Gestualità e routine giornaliera tenuto dal responsabile di zona Yves Rocher Italia.

Mercoledì 15 marzo alle 17.30 alla Fondazione Achille Marazza, “Mozart’s Themes” Concerto degli allievi del corso ad indirizzo musicale dell’Istituto secondario di 1° grado P. Gobetti.

Giovedì 16 marzo, alle 20.30 – Centro Don Luciano Lilla a Santa Cristina “Racconti di viaggio” serata di fotografie con Laura Pratta, evento curato dal l’associazione Terre della Croatina –Cascinarmangiando.

Venerdì 17 marzo, alle 18 nella sala Consiglio di Palazzo Tornielli, “Noi non restiamo a guardare” incontro con un’operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere. Una parte dell’incontro sarà dedicato a domande e risposte con il pubblico. Alle 21 al Centro Incontro Anziani “Torneo di burraco” a cura del Bridge Club Borgomanero.

Sabato 18 marzo, alle 14 nella Tensostruttura di San Bernardo “Torneo di scacchi” a cura dell’associazione Scacchi Borgomanero; alle 15.30 a Santa Cristina “Tè in giardino” – un tè per signore con visita al giardino del dott. Cammarano”. Solo su appuntamento al n. 0322/837730 (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00). Alle 16 alla Fondazione Achille Marazza: “Van Gogh: le sue lettere, le sue opere” a cura di Leo Renna, in occasione dell’apertura della nuova sezione arte della biblioteca; seguirà alle 17, sempre alla Fondazione Achille Marazza “Abracadabra” inaugurazione mostra di Gianfranco Asveri. Per le 18 all’Associazione culturale borgo arte mostra di Gianfranco Asveri “Abracadabra” con la presentazione di Lorella Giudici.

Lunedì 20 marzo alle 18 a Villa Zanetta nella sala comunale al 1° piano “Il viso parla di noi – Idee trucco per ogni età” Lezioni di cosmetica per donne di tutte le età. Tenuto dal responsabile di zona Yves Rocher Italia.

Giovedì 23 marzo alle 19 al Bar Torino di Corso Mazzini “Apericena” con intrattenimento musicale offerto da Avis. Sabato 25 marzo, alle 16 all’Auditorium Fondazione Achille Marazza, “Concerto di pianoforte” con la partecipazione del M° Marco Marcuzzi.

Domenica 26 marzo, dalle 10 al Foro Boario, “Mercatino in rosa” organizzato dalla Pro Loco di Borgomanero. Nei corsi cittadini e Piazza Martiri della Libertà, dalle 10 in poi “Raduno auto storiche” organizzato dall’associazione Auto Storiche “I Miserabili”. Seguirà alle 12 in Piazza Martiri della Libertà “Aperitivo in piazza” offerto da Pro Loco Borgomanero.

Venerdì 31 marzo alle 20 nella Tensostruttura di San Bernardo “Cena con spettacolo a sorpresa” con gli attori della scuola di teatro di Ghemme.. Organizzano i volontari dell’associazione Alzheimer Borgomanero onlus. Il ricavato sarà utilizzato per progetti e attività dei malati. Alle 20.30 nella Chiesa Don Bosco “Concerto con coro” con la partecipazione del coro dell’Università per la Terza Età, diretto dal M° Damiano Cerutti e la partecipazione del coro delle voci bianche diretta dal M° Mattia Zanetti.

Nel programma sono previste le seguenti mostre: dal 1° al 4 marzo alla Galleria Ipercoop Borgomanero “Saharawi il Popolo in esilio” , mostra fotografica. Dal 3 al 17 marzo nell’Atrio di Palazzo Tornielli a Borgomanero “Volti di donne dalle crisi umanitarie”, mostra fotografica a cura di Medici Senza Frontiere. Dal 18 al 31 marzo nell’ Atrio Palazzo Tornielli a Borgomanero, “Parole per te” – mostra a cura del Fotoclub Borgomanero l’Immagine.

A teatro: lunedì 6 marzo al Cinema Teatro Nuovo alle 21: “Caravaggio” Spettacolo con Vittorio Sgarbi. Martedì 7 marzo al Cinema Teatro Nuovo, Cineforum alle 21.15 “Tom à la ferme” di Xavier Dolan. Lunedì 13 marzo al Cinema Teatro Nuovo alle 21, “La scuola” con Silvio Orlando e Vittoria Belvedere. Martedì 14 marzo al Cinema Teatro Nuovo – Cineforum, alle 21.15 “Microbo & Gasolina” di Michel Gondry. Venerdì 17 marzo al Cinema Teatro Nuovo, alle 21 “Maneggi per maritare la figlia” a cura dell’associazione culturale solidale Milani, Una poltrona per due. Sabato 18 marzo al Teatro Rosmini alle 21 “Piccole gonne” spettacolo con Alessandro Fullin. Lunedì 20 marzo al Cinema Teatro Nuovo alle 21 “TalEQualeAMe”, spettacolo con Gabriele Cirilli. Martedì 21 marzo al Cinema Teatro Nuovo, Cineforum alle 21.15 “Per amor vostro” di Giuseppe M. Gaudino. Martedì 28 marzo al Cinema Teatro Nuovo , Cineforum alle 21.15 “Il terzo uomo” di Carol Reed. Venerdì 31 marzo al Teatro Rosmini alle 21 “Brunod, Gallo, Barbiero Trio”, Jazz Club Borgomanero

La manifestazione è organizzata con la collaborazione del Soroptimist Club Alto Novarese, Terre della Croatina, Laica, Avis, Pro Loco e Medici senza Frontiere

Il programma è pubblicato sul sito del Comune di Borgomanero www.comune.borgomanero.no.it