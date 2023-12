Arrestati due diciottenni a Borgomanero dopo una violenta aggressione

Sono diversi i capi di accusa ai quali dovranno rispondere due diciottenni di Borgomanero, arrestati e ritenuti responsabili dei reati di rapina, lesioni personali, violenza sessuale, minaccia e danneggiamento in concorso. Nell’ambito dell’attività di indagine portata avanti dai carabinieri di Borgomanero, è anche stato deferito in stato di libertà un terzo soggetto, che ha avuto un ruolo marginale nei fatti contestati; tutti e tre i giovani sono nati e cresciuti in Italia ma da genitori immigrati.

L’ordinanza richiesta dal Pubblico Ministero Giovanni Castellani ed emessa il 19 dicembre dal GIP di Novara Niccolò Bencini, ha dato atto delle risultanze investigative dei militari operanti e trae origine dalla denuncia presentata lo scorso 29 novembre da una coppia di amici di Borgomanero, un uomo e una donna.

I due, nel percorrere a bordo della loro autovettura il centro cittadino, sono stati avvicinati da tre ragazzi di giovane età che si aggiravano con fare sospetto nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Le vittime, insospettitesi dalla presenza dei tre sconosciuti, uno dei quali intento ad accedere nella corte dell’abitazione, dopo aver chiesto ai giovani cosa stessero cercando, sono prima stati insultati e poi hanno subito un’aggressione fisica. Infatti, i tre sospettati dopo essersi avvicinati allo sportello della loro auto con atteggiamento minaccioso, hanno costretto la coppia a scendere dal mezzo e scagliandosi contro i due malcapitati, colpiti con da calci e pugni, molti dei quali diretti alla donna, intervenuta a difesa dell’amico in difficoltà. Quest’ultima all’apice dell’aggressione è stata inoltre derubata del suo ciondolo in oro strappatole dal collo ed palpeggiata su diverse parti del corpo.

Mentre le due vittime cercavano di ripartire a bordo del loro veicolo, uno degli aggressori ha raggiunto nuovamente l’auto colpendola con diversi calci e pugni, danneggiandone la carrozzeria.

La misura cautelare ha tenuto conto delle risultanze degli accertamenti condotti dal Comando Tenenza Carabinieri di Borgomanero, supportati anche dall’analisi degli impianti di videosorveglianza, comparazione e riconoscimento fotografico, che hanno permesso di risalire ai presunti autori del reato. Gli arrestati il 19 dicembre sono stati associati alla casa circondariale di Novara a disposizione dell’Autorità giudiziaria.