Andrea Tarabbia incontra gli studenti del liceo Crespi

attività liceo crespi busto

Sabato 25 febbraio, nell’ambito del progetto Incontri con gli Autori nell’Aula Magna del liceo Crespi di Busto Arsizio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si svolgerà l’incontro con lo scrittore Andrea Tarabbia.

Lo scrittore è nato a Saronno nel 1978. Laureato in letteratura russa, ha pubblicato i romanzi La calligrafia come arte della guerra (Transeuropa, 2010), Marialuce (Zona, 2011) e Il demone a Beslan (Mondadori, 2011), il saggio Indagine sulle forme possibili (Aracne, 2010) e l’e-book La patria non esiste (Il Saggiatore, 2011).

Nel 2012 ha curato e tradotto Diavoleide di Michail Bulgakov per Voland ed è uscito Il cimitero degli anarchici (Franco Angeli), un libriccino scritto per l’Archivio di Stato di Regione Lombardia. Nel 2013 è uscito il racconto La ventinovesima ora, pubblicato in versione e-book nella collana Mondadori Xs.

Nel 2014 ha pubblicato per Manni un reportage, a metà tra il saggio e l’autofiction, sull’eutanasia: si intitola La buona morte. Nel 2015 è uscito il romanzo Il giardino delle mosche (Ponte alle Grazie), finalista al Premio Campiello 2016 e vincitore del Premio Manzoni per il romanzo storico. Vive a Bologna con moglie e figlio.