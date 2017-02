Buon compleanno Re Risotto!

Arriva il Carnevale – sabato la sfilata – e arriva il compleanno di “Re Risotto”: Pietro Tenconi, creatore e “interprete” della maschera carnevalesca gallaratese, taglia il traguardo dei 92 anni.

(foto di Ida D’Angelo, @idadang)

Nella vita è stato commerciante (anche a Roma), poeta dialettale e cultore di storia locale, ma anche figura importante dal punto di vista sociale, oggi è vicepresidente della Pro Loco: ma Pietro Tenconi è oggi soprattutto il volto di Re Risotto. Scherzando un po’, qualche anno fa raccontava come la sua vita fosse legata in modo stretto con la ricorrenza del carnevale:

«La mia famiglia è gallaratese da secoli, vivevamo alla Cascinetta, in via Mario Brumana che poi è diventata via Pegoraro dopo che hanno ammazzato l’Angelo. Sono nato che era un sabato grasso, di sera alle undici. Vivevamo sopra una trattoria, stappavano bottiglie e festeggiavano: mia mamma dice che io sono venuto fuori e tutti l’hanno scoperto solo tardi, quando erano finiti i festaggiamenti».