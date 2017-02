Il carnevale di “Avventure per bambini” vi aspetta

busto arsizio varie

Avete già preparato maschere e costumi per i vostri bimbi? Carnevale sta arrivando e Avventure per bambini è pronto per accogliervi con giochi divertenti, balli, sfilate, lavoretti colorati, pignatta e una golosa merenda il prossimo 4 marzo dalle 16 alle 18.

I genitori saranno liberi di lasciare i bambini alle educatrici, oppure restare con loro. Il costo del pomeriggio (bambini 4-10 anni) è di 8€ per i tesserati mentre chi non lo è pagherà 12€. Iscrizioni entro lunedì 27 febbraio. Contatti: Federica 3928342623 – pagina facebook.

Avventure per bambini è in via Formazza 20.