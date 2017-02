M’illumino di meno, una cena a lume di candela nella sala Mostre

autunno halloween mele candela

Per il quarto anno consecutivo l’Amministrazione comunale di Besozzo aderisce all’iniziativa M’illumino di meno promossa da Caterpillar/Radio 2 per sensibilizzare i cittadini verso i temi ambientali e la cura del pianeta. In particolare si aderisce al gesto simbolico di risparmio energetico spegnendo le illuminazioni di piazze e monumenti cittadini, invitando anche i privati a compiere un gesto di condivisione contro lo spreco di risorse in tutti gli ambiti del quotidiano: alimentare, trasporti, comunicazione.

Quest’anno in particolare si è deciso anche di patrocinare e promuovere l’iniziativa proposta all’amministrazione comunale dall’Associazione Cuochi in Giro in collaborazione con Gnammo: una cena a lume di candela organizzata nella sala mostre del Comune. Tale evento si inserisce nelle politiche legate all’ambito della tutela ambientale. Mantenere alta l’attenzione questi temi è fondamentale per educare e sensibilizzare i cittadini verso quelle buone pratiche che necessariamente devono entrare nella vita quotidiana.

Questo è lo scopo dell’evento M’illumino di meno e dell’iniziativa della cena “Luci spente – fornelli accesi”. La serata avrà una valenza anche sociale poiché, una parte del ricavato, verrà donato e versato sul conto corrente solidarietà aperto dall’amministrazione per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto del centro Italia.

Il sindaco Riccardo Del Torchio: “Ringrazio le associazioni promotrici ribadendo con convinzione che un’Amministrazione deve avere al centro della propria azione politica il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente declinato in tutte i suoi molteplici aspetti. Infine invito tutti ad aderire all’iniziativa cogliendo l’occasione di poter fare del bene all’ambiente e in questo caso anche a chi oggi si trova ancora in difficoltà.”