Vince Conegliano ma non “a mani basse”

È un Club Italia Crai combattivo quello che scende in campo contro la capolista Imoco Volley Conegliano, capace di mettere filo da torcere e dare vita a una bella partita.

Vince Conegliano per 0-3 (23-25, 22-25, 11-25) ma Egonu e compagne meritano applausi per la tenacia e il bel gioco fatto vedere in quel del Palayamamay.

Nei primi due set il team della Federazione Italiana Pallavolo riesce a restare a lungo in scia delle avversarie (23-24 nel primo parziale, 22-23 nel secondo), salvo arrendersi in volata alla maggiore esperienza delle venete, che nel terzo set dominano nettamente fino all’11-25 finale.

Buona la prova delle azzurre a muro (6 punti nel fondamentale) e in difesa e si fanno notare anche Rachele Morello e di Alessia Arciprete, schierata tra le titolari e autrice di 8 punti con il 39% in attacco.

Top scorer è ancora una volta Paola Egonu con 22 punti (40% positivo, 1 ace, 2 muri) mentre in ricezione il libero De Bortoli conquista un ottimo 80% (45% perfetto).

Da segnalare il rientro in campo di Alessia Orro, subentrata a Morello nel finale dei primi due set e a metà del terzo.

Dall’altra parte del campo top scorer è la capitana Serena Ortolani (15 punti, 46% positivo, 1 ace, 2 muri), seguita da Fawcett (11 punti, 2 ace, 2 muri). Sono 13 i punti a muro delle ragazze di coach Mazzanti, tra a testa per Kelsey Robinson e Jenny Barazza.

A fine partita sorride coach Lucchi: “Faccio un applauso alle ragazze per l’approccio alla gara: quando giochiamo contro i team di prima fascia riusciamo sempre a entrare in campo con l’atteggiamento e la testa giusti. Abbiamo fatto bene quello che avevamo preparato in battuta, a muro e in difesa. Mi spiace per i black out che ultimamente condizionano le nostre prestazioni. Dobbiamo imparare a rimanere aggrappati alla partita anche quando siamo sotto di qualche punto e avere la forza mentale di cercare una soluzione”.

LA PARTITA

Buona la partenza delle azzurre, che riescono a portarsi sul 4-2 con un muro vincente di Morello. Conegliano risponde con Danesi e Ortolani, ribaltando il risultato sul 5-8 e allungando a più 4 dopo il time out chiesto da Lucchi. Arciprete tiene in corsa le azzurre (7-9) e Morello firma l’ace del 9-10, fino al mani-out di Egonu che completa la rimonta sul 13-13. Il Club Italia riesce anche a portarsi avanti 17-16 con un altro muro di Morello, ma dal 18-17 l’Imoco passa direttamente al 18-22 con l’aiuto dell’esperienza di Barazza (3 punti). Entra Orro, ma Fawcett si procura tre set point sul 21-24; Egonu ne annulla due, poi Ortolani mette a terra la palla del 23-25.

L’equilibrio prosegue anche in avvio di secondo set, con Egonu a firmare il 5-4. Il Club Italia risponde colpo su colpo all’Imoco e prova anche a piazzare il break dell’11-9 con la stessa Egonu; Conegliano però pareggia subito i conti e dal 12-11 si porta in vantaggio 12-16 grazie a Robinson e Ortolani, malgrado il time out azzurro.

Arciprete prova a limitare i danni (15-17) ma Barazza piazza il muro del 16-20; Lucchi ferma il gioco ed Egonu risponde con tre punti di fila (due attacchi e un muro) per il 19-20. L’Imoco comunque allunga subito per il 19-22, ma la neoentrata Lubian accorcia ancora le distanze e le azzurre riescono a risalire fino al 22-23. Subito dopo, però, un attacco di Barazza e un muro di Ortolani mettono fine al parziale.

Ben diverso l’andamento del terzo parziale, che l’Imoco sblocca subito con il muro di Danesi (4-7) allungando fino al 4-9 con l’ace di Ortolani. La scatenata Danesi firma anche il 5-12; Lucchi prova a reinserire Orro sul 7-14, ma Conegliano dilaga e dall’8-15 vola direttamente all’8-22 con i muri di Fawcett e i servizi di Skorupa. Gli ingressi di Perinelli ed Enweonwu rivitalizzano le azzurre (11-23) ma l’incontro è ormai segnato e Ortolani lo chiude con l’attacco dell’11-25.

IL TABELLINO

Club Italia CRAI-Imoco Volley Conegliano 0-3 (23-25, 22-25, 11-25)

Club Italia CRAI: Enweonwu 1, Perinelli 1, Morello 2, Lubian 2, Ferrara, Orro, Piani 3, De Bortoli (L), Mancini 5, Arciprete 8, Melli, Botezat, Bulovic (L) ne, Egonu 22.

Imoco Volley Conegliano: Ortolani 15, Robinson 7, Malinov, Cella, Folie ne, Skorupa 3, Fiori ne, De Gennaro (L), Danesi 9, Costagrande ne, Fawcett 11, De Kruijf ne, Barazza 10.

Arbitri: Prati e Canessa. Addetto Video Check: Ugolotti.

Note: Club Italia: battute vincenti 4, battute sbagliate 8, muri 6. Conegliano: battute vincenti 4, battute sbagliate 5, muri 13. Durata set: 28’ 29’ 23’. Spettatori 600