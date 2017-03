Cavalcaferrovia di Ispra, audizione in Regione

La bottega del Romeo a Ispra

Il cavalcaferrovia di Alptransit a Ispra è stato al centro dell’audizione che la Commissione Territorio, presieduta da Alessandro Sala, ha tenuto in riunione congiunta con la commissione Ambiente, audizione sollecitata da Luca Marsico (FI) e Alessandro Alfieri (PD). Le Commissioni hanno incontrato il capogruppo di minoranza in Comune a Ispra Rosalina di Spirito, che ha evidenziato una serie di criticità inerenti i vari progetti chiedendo l’apertura di un nuovo tavolo di confronto tra Rfi, Comune, Provincia e Regione. Sono quindi intervenuti il sindaco Melissa De Santis e il vice presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, che hanno evidenziato il problema del raddoppio del traffico ferroviario che dal 2020 aumenterà progressivamente da 40 a 90 treni, imponendo pertanto una decisione definitiva in tempi brevi per non danneggiare ulteriormente la comunità cittadina. (foto sopra, il passaggio a livello di via Mongini)

La realizzazione del cavalcaferrovia di Alptransit a Ispra da parte di Rfi prevede la soppressione di tre passaggi a livello, con la realizzazione contemporanea di tre opere complementari: i sottopassi ciclopedonali di via Fermi e di via Mongini, che consentiranno a pedoni e biciclette di utilizzare i percorsi attuali, e la strada agricola di collegamento con un’area retrostante i capannoni di via Fermi, che resterebbe altrimenti interclusa.

Tutte le opere da realizzare nella zona di via Fermi e di via Mongini compenserebbero la chiusura di due strade provinciali ad alta incidenza di traffico e di incidentalità. Il traffico veicolare, infatti, transiterà sul cavalcaferrovia e non più nelle aree residenziali adiacenti ai passaggi a livello. Il sovrappasso costerebbe circa 2 milioni e mezzo di euro e altrettanto il sottopasso carrabile, mentre quello ciclopedonale 400mila euro, per una cifra complessiva di 5 milioni e 400mila euro: i finanziamenti potrebbero essere recuperati e assicurati, come suggerito da Alessandro Alfieri /PD), tra le risorse stanziate nel Patto per la Lombardia sottoscritto dal presidente di Regione Roberto Maroni e dall’allora presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi.

Paola Macchi ha sollecitato infine un’audizione con i rappresentanti di tutti i 6 Comuni varesini interessati dal passaggio di Alptransit, mentre Luca Marsico nel suo intervento ha sollecitato il sindaco sulla necessità di una attenzione e di una azione più tempestiva nella ricerca di soluzioni praticabili, su cui forse, a suo parere, in passato è stato perso invece tempo utile.

LA REPLICA DEL SINDACO DI ISPRA

«Durante l’audizione ho ribadito che abbiamo ottenuto il massimo obiettivo possibile sulla base delle risorse destinate a Ispra da Regione e Rfi» dice il sindaco di Ispra, Melissa De Santis, al termine dell’audizione.