Ispra premia i suoi giovani campioni del nuoto

Alla piscina Sport Club 12 di Ispra, la sera di giovedì 12 settembre si sono premiati i giovani atleti che si sono distinti nelle competizioni disputate nel corso dell’ultimo anno. Un’occasione di festa per celebrare i risultati sportivi conquistati, ma anche il momento per organizzare i prossimi passi della nuova stagione di gare.

«Come da tradizione, oggi festeggiamo i risultati ottenuti dai nostri atleti – spiega il titolare di Sport Club 12 Luigi Cacciapaglia -. Siamo tornati ad essere una realtà agonistica importante soprattutto a livello giovanile. Il nostro obiettivo più importante, però, è sempre quello di far crescere i ragazzi in un ambiente sano e promuovere i valori dello sport».

«Da tutti noi – aggiunge la sindaca di Ispra Rosalina Di Spirito – dipende la crescita e il futuro dei nostri ragazzi. Questa sera sono qui proprio per sottolineare quanto sia importante che le istituzioni sostengano le società che lavorano per promuovere la pratica dello sport sul territorio e che svolgono un ruolo educativo fondamentale».

I risultati degli atleti di Sport Club 12

I giovani atleti di Sport Club 12

RAGAZZI:

Staffetta Regionale: Podio per Oggioni Filippo e Lazzari Stefano.

Individuale Regionale: Podio per Fossa Carlotta (partecipazione campionati italiani), Torretta Nicolò (partecipazione campionati italiani), Reale Matteo. Ghirimoldi Carlo (partecipazione campionati italiani).

CATEGORIA:

Staffetta Regionale: Podio per Schilirò Martina, De Franco Sabrina, Bacci Greta, Basilico Andrea (qualificazione campionati italiani).

Individuale Regionale: Podio Ferrian Sofia (qualificazione campionati italiani), lurea Razvan (qualificazione campionati italiani), Zanellini Andrea (qualificazione campionati italiani), Carminati Samuele e Morello Davide (partecipazione finali A assolute). Schilirò Sofia (partecipazione campionati italiani).

Individuale Nazionale: Podio per Carminati Matteo, Lazzari Davide (convocazione nazionale italiana), Lazzari Francesco (partecipazione finale A assolute)

ESORDIENTI B:

SEZIONE MASCHILE

Staffetta Regionale: Podio per Guariso Luca, Gamberoni Lorenzo, Lucas Picciarelli e Logan Noworyta.

Individuale Regionale: Oro per Gianotti Ivan.

Individuale Coppa Lombardia: Guariso Luca e Logan Noworyta.

SEZIONE FEMMINILE

Staffetta Regionale: Podio per Oggioni Carlotta, Cacciapaglia Giada, Peroni Ludovica e Melambri Sofia.

Individuale Regionale: Oro per Oggioni Carlotta e podio per Cacciapaglia Giada.

ESORDIENTIA:

Staffetta Regionale: Podio per Bertoli Martina, Lattanzio Elia, Tristan Noworyta, Vitelmi Tommaso e Pivato Matilde.

Individuale Regionale: Podio per Tristan Noworyta, Vitelmi Tommaso, Pivato Matilde e Sassi Vittoria. Oro Regionale per Andreatti Anna (convocazione selezione lombarda campionati es.).