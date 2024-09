Al Jrc di Ispra un incontro dedicato ai temi dell’affido e della prossimità familiare

Martedì 17 settembre, dalle 12:15 alle 13:15, presso la Sala Auditorium del JRC Clubhouse di Ispra si terrà un incontro dedicato ai temi dell’affido e della prossimità familiare. Un’occasione per conoscere meglio questi importanti strumenti di supporto alle famiglie e alla comunità.

La giornata è organizzata dal servizio affidi sovradistrettuale Luci, con gli operatori della cooperativa l’Aquilone. Una iniziativa di partenariato che vede impegnati oltre al Comune di Luino per l’ambito di competenza, Comunità Montana Valli del Verbano come Ente capofila dell’ambito di Cittiglio.

Lo scorso anno un evento simile è stato organizzato a Luino, a Palazzo Verbania, dove c’è stata molta partecipazione e ha portato alla collaborazione di diverse famiglie. Lo scopo di questi incontri è sensibilizzare il territorio al tema dell’affido.

Elena Brocchieri, assessore ai servizi sociali di Luino: “Aprire le proprie case e dare spazio all’interno della propria famiglia a bimbi che hanno difficoltà è assolutamente un’esperienza arricchente per tutti. Per i membri della famiglia che possono crescere confrontandosi con situazioni di vita diverse e per chi può vivere il calore dell’affetto di una famiglia che di sicuro può cambiare il destino di una vita. Sostenere questo progetto fa parte della nostra politica che va nella direzione della prevenzione del disagio, evitando che le situazioni arrivino al punto di essere irrecuperabili. Un ringraziamento per il supporto alla Comunità Operosa nel fare appello tra le famiglie vicine alla rete di associazioni”.

Emilio Ballinari, assessore al sociale di Comunità Montana Valli del Verbano: “Parlando di affido non si può non pensare agli sforzi e all’impegno quotidianamente posti in essere da famiglie che, coadiuvate da operatori del settore, volontariamente e con spirito di generosità e altruismo, si aprono a situazioni di bisogno concrete. Negli ultimi anni i contesti di disagio nei nostri territori sono aumentati notevolmente, ma è apprezzabile evidenziare che anche grazie alle progettualità poste in campo si è consolidata una fitta rete solidale di prossimità. L’istituto dell’affido svolge una forte azione preventiva che contribuisce a migliorare la qualità della vita di minori e di riflesso di interi nuclei familiari evitando l’aggravarsi di casistiche che se trascurate potrebbero andare a degenerare. L’augurio è quello di avvicinare, tramite queste iniziative di divulgazione, sempre più persone al tema dell’affido”.

Più avere più informazione su come partecipare, è possibile consultare la locandina che trovate cliccando QUI