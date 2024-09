Massimiliano Balestrero e Maurizia Punginelli prendono le distanze da Europa Verde

«La militanza con incarichi dirigenziali in Europa Verde – sia a livello provinciale, regionale e nazionale – è stata un’esperienza estremamente importante ma che si è conclusa in piena estate per profonde divergenze nell’organizzazione delle attività territoriali regionali e a seguito della presa d’atto che per alcuni punti fondamentali legati all’attività regionale non esisteva la concreta volontà di arrivare alla soluzione. Quando le posizioni politiche e amministrative non sono più consonanti non resta altro che prendere le distanze da quanto non si ritiene di poter condividere».

In questo modo Massimiliano Balestrero e Maurizia Punginelli commentano le decisioni prese di lasciare le cariche ricoperte in Europa Verde. Il primo lascia gli incarichi di CoPortavoce della Provincia di Varese e di Coordinatore dell’Esecutivo Regionale, la seconda ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni sia da CoPortavoce provinciale e regionale nonché da membro della Direzione Nazionale.

«I mesi di direzione regionale dopo la nostra elezione lo scorso settembre 2023 sono stati caratterizzati da un lavoro molto intenso che ha permesso di prendere piena coscienza delle criticità presenti, con le quali ci siamo in verità scontrati, senza alcuna possibilità di mettere ordine costruttivamente» ci tiene a precisare Maurizia Punginelli.

Balestrero e Punginelli avevano fondato la Federazione provinciale nel gennaio 2020 dove erano stati eletti a seguito del Congresso costituente. «Nel corso di questi anni la Federazione Provinciale si è fortemente impegnata sulla scena politica locale costruendo una rete concreta di iscritti e simpatizzanti e collaborando a più livelli con le realtà civiche ed associative anche ambientaliste. E’ stata importante la partecipazione attiva a tutte le occasioni elettorali che si sono susseguite, dalle amministrative delle grandi città della Provincia a quelle nei comuni più piccoli, dalle Politiche del 2022 alle Regionali del 2023, fino all’ultima tornata elettorale europea di questo 2024 – ricorda Massimiliano Balestrero – è sicuramente stato un impegno faticoso ma molto appagante che ci ha permesso di sviluppare grandi relazioni in provincia di Varese e in Lombardia oltre che una rete territoriale ben diversificata. Tutto questo rappresenta un grande valore, che non può né deve essere perduto e che rimarrà al servizio di nuove progettualità che si stanno presentando».