E’ morto Agostino Venieri, storico consigliere comunale

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Profondo cordoglio in città per la scomparsa di Agostino Venieri 72enne saronnese noto per il suo impegno politico, nello sport saronnese e per la società civile.

L’annuncio è arrivato dalla figlia sulla pagina Facebook del padre. Classe 1945 Venieri era stato eletto per la prima volta in consiglio comunale nel 1970 aveva lavorando nell’assemblea cittadina ininterrottamente fino al giugno 1984. Molto noto anche per la sua attività professionale, aveva una tabaccheria in piazza san Francesco, era attivissimo anche sul fronte sociale.

Tantissimi i messaggi di cordoglio dei saronnesi che avevano avuto modo di conoscerlo per le sue diverse passioni che aveva coltivato fino a quando non l’aveva colpito la malattia.