Ultimi giorni per le iscrizioni alla Strasaronno 2024: ecco il programma

Sale l’attesa di organizzatori e partecipanti per l’edizione 2024 della Strasaronno, la corsa podistica più importante della città in programma domenica 29 settembre con partenza dal Villaggio Cls di via don Volpi 10. Le previsioni meteo danno per domenica una bella giornata di sole, i pacchi gara sono pronti, tutto è stato curato nei minimi dettagli e i partecipanti si annunciano anche quest’anno numerosissimi. Ci sono tutte le condizioni perché sia un’edizione della Strasaronnno da ricordare.

Agli sgoccioli del grande lavoro di preparazione l’organizzazione è concentrata ora sulla giornata di gara quando centinaia di runner affronteranno il percorso cittadino, sotto l’occhio attento degli addetti alla sicurezza.

Per chi intende partecipare ma non si è ancora iscritto, ricordiamo che le iscrizioni online sono ancora aperte (fino a giovedì 26 settembre) mentre nella giornata di sabato 28 settembre ci si potrà iscrivere di persona al gazebo allestito in piazza Libertà dalle 9 in poi. Stesso orario e stesso gazebo per ritirare i pettorali per quanti si sono iscritti online.

Tutte le informazioni sul sito della Strasaronno

Ecco il programma con gli orari della manifestazione:

7:30 apertura iscrizioni

8:00 apertura bar caffetteria

9:00 Per chi desidera: riscaldamento muscolare e stretching a ritmo di musica

9:45 scatta lo start per la 10 Km cronometrata per i runners.

10:00 al via la Family Run di 5 Km dove tutti, ma proprio tutti (bambini, giovani, meno giovani,scolaresche ecc.) potranno vivere lo spirito di un grande evento sportivo

Apertura stand AIMO per riscaldamento muscolare

Apertura stand gastronomico dalle 12 alle 14

Apertura area giochi Pista Miniquad e trisbike

Intrattenimento musicale dalle 11:30 alle 14:00

Le categorie premiate sono:

– Le prime 3 donne e primi 3 uomini

– Le prime 3 scuole per numero di partecipanti

– I primi 3 gruppi per numero di componenti

– La donna e l’uomo meno giovani

– Il bambino e la bambina più giovani

Per le scuole ci saranno poi premi speciali: 1° posto – una tessera precaricata offerta dalla BCC CANTU’ del valore di 250 €; 2° posto di 150 € e 3° posto tessera del valore di 100 €, libri, cesti e tanto altro.