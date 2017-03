Guasto al passaggio a livello di Gazzada, treni in ritardo

Il passaggio a livello di Gazzada Schianno: tutti i guai

Treni in ritardo, nella serata di mercoledì 1 marzo, per danni al passaggio a livello di Gazzada provocati da un veicolo.

Trenord ha segnalato il guasto come generica “criticità” tra Albizzate e Varese, alcuni treni sono stati soppressi:

Il treno 5329 (VARESE 18:36 – MILANO PORTA GARIBALDI 19:28) oggi non sarà effettuato. https://t.co/KpjPt8p2UZ — TRENORD_miPCE (@TRENORD_miPCE) 1 marzo 2017

Un paio di treni direzione Varese hanno accumulato ritardi superiori ai 10 minuti, nelle stazioni vengono annunciati ritardi fino a 40 minuti. Alcuni pendolari, lettori di VareseNews, segnalano che un treno è rimasto fermo per diversi minuti appena fuori dalla stazione di Varese: