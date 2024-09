Crolla una parte del tetto dell’ex tessitura Arnetta a Gazzada, il sindaco emette un’ordinanza per la messa in sicurezza

Il sindaco Stefano Frattini ha emesso ieri, lunedì 9 settembre, un’ordinanza urgente per la messa in sicurezza dell’ex tessitura Arnetta.

Il provvedimento si è reso necessario dopo che alcuni residenti della zona avevano segnalato sabato notte il cedimento di una parte del tetto dell’edificio di via Gallarate che un tempo ospitava la tessitura. L’azienda è stata messa in liquidazione per fallimento nel 2016, la struttura di proprietà della famiglia Ponti, è stata recentemente acquistata da Gabri Case.

L’area, estesa per circa 9000 metri quadri, mostra i segni del tempo e del degrado accumulatosi negli anni di inattività, tanto che il tetto all’interno è crollato in più punti. La vendita è avvenuta all’inizio del 2024 tramite un’asta.

Il crollo di sabato ha richiesto l’intervento urgente dell’amministrazione comunale di Gazzada Schianno. «Sabato sera, appena saputo del cedimento, siamo andati a fare una verifica in zona e grazie alla collaborazione della Protezione Civile abbiamo messo dei nastri per vietare l’accesso alla struttura –spiega il sindaco Frattini – Lunedì, dopo un sopralluogo con l’architetto Salvatore Trovato, è risultato che il fabbricato presenta gravi lesioni strutturali che hanno causato il cedimento dei solai interni ammalorati nel tempo».

«L’immobile ha anche altri problemi che non sono visibili all’esterno -continua Frattini – Poiché quella zona è molto frequentata da auto e pedoni abbiamo valutato che fosse necessario intervenire il prima possibile. Per questo abbiamo contattato l’attuale proprietà che si è dimostrata da subito collaborativa. A tutti è chiaro che l’ex tessitura non può restare a lungo in quelle condizioni e che la struttura dev’essere messa al più presto in sicurezza. Valuteremo con la proprietà, nei prossimi giorni, quali provvedimenti adottare».