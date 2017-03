Johan diventa Johanna e sale sul palco

Foto varie

Lo spettacolo di Dario Fo rivisitato in chiave tutta femminile da Marina De Juli arriva ad Azzate. Sarà la stessa De Juli a interpretare “Johanna Padana a la descovérta de le Americhe”.

Una serata all’insegna dell’ironia, per rilassarsi e ridere con intelligenza dedicata alla festa della donna e per questo riservata esclusivamente ad un pubblico femminile.

Lo spettacolo si terra LUNEDI’ 6 MARZO presso il Cinema Teatro Castellani in via Acquadro, alle ore 21.00.

L’ingresso è gratuito e non occorre prenotare.